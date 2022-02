Un vero artista in stile classico dalla tecnica prodigiosa

La mostra Francesco Messina. Prodigi di bellezza (a Vercelli fino al 27 febbraio) è dedicata a uno dei maggiori scultori italiani (Catania 1900 - Milano 1995): si tratta di un’iniziativa che risulta anzitutto la ghiotta occasione (per di più gratis) di riscoprire le statue grandi e piccole, in marmo, bronzo, terracotta, riguardanti via via religiosi, danzatrici, cavalli, celebrità, nudi, di un vero artista in stile classico della tecnica prodigiosa.

Ma si tratta anche di una bella opportunità di ammirare queste opere in location parimenti suggestive dagli interni dell’Arca (ex Chiesa di San Marco) agli splendidi saloni dell’Arcivescovado (già colmi di quadri rinascimentali) fino alla chiesetta della Confraternita di San Vittore.

In più, a mostra finita, rimane un catalogo illustrato delle Edizioni Polistampa con il titolo Francesco Messina. Prodigi di bellezza. 120 opere a 120 anni dalla nascita, grazie alla curatela di Claudio Parmiggiani, che, all’interno, redige pure il saggio L’occhio che ascolta, oltre la scelta delle foto in bianco e nero a pagina intera (comprendente persino qualche opera non in mostra). Come scrisse Eugenio Montale, già nel 1924, Francesco Messina possiede “una mirabile capacità di trasfondersi nelle visioni e nelle forme più disparate, un dono profondo e primordiale... Anche in lui l’uomo non è al di sotto dell’artista”.