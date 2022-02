Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0 (Peggior prestazione con Lerda)

Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0

Pro Vercelli spuntata, solo un paio di guizzi di Panico. Un punto perso, contro una Pro Sesto che ha giocato la sua partita, spezzettando il gioco e difendendosi con ordine.

Pro Vercelli: Rizzo; Cristini, Minelli, Auriletto; Gatto (Bruzzaniti dal 74'), Belardinelli (Emmanuello dal 46'), Vitale, Macchioni(Crialese dal 46'); Rolando (Della Morte dal 59'); Panico, Bunino (Comi dal 46'). A disposizione: Gelmi, Emmanuello, Comi, Della Morte, Louati, Crialese, Clemente, Iezzi, Secondo, Bruzzaniti. All. Lerda.

Pro Sesto: Del Frate; Pecorini, Toninelli, Caverzasi, Mazzarani; Sala (Capogna dal 72'), Gattoni, Cerretelli; Capelli (Lucarelli dal 59'), Grandi (Marilungo dal 59'), Ghezzi (Adamoli dall'85'). A disposizione: Bagheria, Maldini, Della Giovanna, Gualdi, Lucarelli, Capogna, Adamoli, Giubilato, Ferrero, Marilungo. All. Di Gioia.

Arbitra Ancora di Roma1

Ammoniti: Gattoni, Sala, Lucarelli della Pro Sesto; Rizzo, Vitale della Pro Vercelli;

Primo tempo

Primo tiro in porta di Panico, al 3'. Para facile Del Frate.

Pro Vercelli con il 3-4-3. Macchioni e Gatto in fascia, Rolando, Panico e Bunino davanti.

21': corner per la Pro Sesto, esce sicuro Rizzo sul primo palo.

Brutta partita, per ora. Gioco frammentato, le due squadre si annullano.

28': Minelli, appoggio kamikaze di testa verso Rizzo, che per fortuna intercetta la sfera.

31': ripartenza della Pro Sesto, ma la conclusione di Capelli è da dimenticare.

Alta e da dimenticare anche la sberla di Vitale, al 34'.

36': gran destro dalla distanza Auriletto, la palla sembra destinata a finire sul fondo, impatta Bunino sulla sfera Bunino, che s'impenna, alta.

Gran botta di Panico, traversa, peccato: finisce il primo tempo.

Secondo tempo

Dentro Comi, Crialese ed Emmanuello, escono Bunino, Macchioni e Belardinelli.

Pro Sesto pericolosa in area vercellese: gran giocata di Cerretelli che semina il vuoto serve Capelli che però sciupa alto.

Gran chiusura in area di Crialese, che sbroglia una situazione pericolosa.

59': dentro Della Morte, esce Rolando. (Nella Pro Sesto entra il centravanti Marilungo, acquistato dal Pescara).

62': percussione di Ghezzi, tiro sul fondo.

63': Ghezzi supera Cristini, gran botta, ribatte Rizzo.

70': azione insistita di Marilungo, il suo tiro, però, è centrale, blocca Rizzo.

74': fuori Gatto, dentro Bruzzaniti.

Ammonito Rizzo, che cerca per una, due, tre volte di spostare in avanti la palla del rinvio. Poteva evitare.

89': conclusione debole di Crialese, para facile Del Frate.

Quattro di recupero.

Ancora tre minuti.

Da Della Morte a Panico, che si gira e impegna Del Frate.

Meno due.

Punizione per la Pro a 50 secondi dal termine. Batte Crialese, respinge la difesa, palla a Vitale, il suo è un tiretto, para Del Frate. Sono zero a zero.