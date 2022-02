Lerda: «Loro ostici, peccato non aver vinto»

«Oggi non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Loro sono una squadra ostica e ben preparata, ci hanno concesso poco. Sono stati aggressivi e sulle seconde palle arrivavano prima di noi. Le difficoltà di costruzione, oggettive, sono emerse» dichiara Mister Lerda a margine della gara contro la Pro Sesto. Il tecnico poi prosegue: «Quando troviamo squadre cosi non riusciamo ad accelerare, non è la prima volta: lo sapevamo. Recuperiamo e pensiamo alla prossima, ormai è andata. Spiace non aver vinto: l’obiettivo, in tutte le partite, alla fine è quello».

Partita difficile, Pro sotto ritmo? «Abbiamo sbagliato tecnicamente ma già l’ho detto. Sulle seconde palle non siamo stati bravi, c’è stato un gioco spezzettato e lento: loro avevano questo atteggiamento e noi non siamo stati bravi ad invertire la rotta. Noi abbiamo una nostra personalità e dobbiamo migliorare questo aspetto. La Pro Sesto è venuta qui per fare la sua partita, noi quando non arriviamo attraverso il gioco dobbiamo arrivarci con l’intensità e l’aggressività. Non sono gare facili, questo è sicuro».

Bisogno di più tempo per tutti?: «È stata una partita dove abbiamo giocato alla stessa maniera. Cristini e Vitale non avevano giocato, altri avevano fatto solo trenta minuti. Avevamo gestito bene le energie con gli uomini in campo. Le partite però prendono una piega, dovremo essere bravi ad accelerare i ritmi».

I tre cambi? Dovevano dare una scossa?: «Erano tutti in condizione, a parte Belardinelli (che era prestabilito dato il lungo stop) erano cambi che possono capitare. Volevo cambiare delle caratteristiche di alcuni interpreti, avevo bisogno di Comi che è più fisico. Crialese è più abituato di Macchioni a giocare sull’esterno, l’ho letta cosi: senza problemi verso nessuno».

A commentare la gara è stato anche il difensore Simone Auriletto. Pro che non ha sbloccato la partita, ma ancora nessun gol subito. Come commenti?: «C’è rammarico per non averla sbloccata e per i tre punti. Ogni partita è a sé, noi proviamo a fare il meglio. Siamo compatti e riusciamo a subire pochi gol: è una buona cosa».

Partita strana, che cosa ha impedito il gol?: «Credo che sia l’avversario che influisca, si schiacciavano molto per poi ripartire. Era difficile giocare veloce, avevamo pochi spazi per giocare in campo aperto. Ci siamo adattati al loro stile, abbiamo avuto meno fluidità: dovevamo aggirarli ma non è facile».

Pochi gol fatti?: «Non è preoccupante, abbiamo preso una traversa come la scorsa: vuol dire poco, ma con un po' più di fortuna si poteva sbloccare. Quando le squadre si schiacciano la soluzione da fuori può sbloccare la gara. Inevitabilmente, se segni, le squadre si aprono e tu puoi sfruttare gli spazi. Non è però una cosa preoccupante, pensiamo alla prossima».