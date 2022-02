Buon fine, la campagna Nova Coop contro lo spreco alimentare

Sabato 5 febbraio, in occasione della 9ª Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, Nova Coop promuove in tutti i suoi punti vendita una campagna informativa per sensibilizzare soci e clienti su questa tematica, tra gli obiettivi al centro degli sforzi per costruire un mondo più sostenibile dell’Agenda Onu 2030.

Fin dal 2003, attraverso il proprio Progetto Buon Fine, che provvede a recuperare tutti i giorni dagli scaffali le merci ritirate per problemi di integrità o prossimità di scadenza ma ancora integre e commestibili, Nova Coop sostiene associazioni no profit operanti sul territorio, generalmente in prossimità dei punti vendita, e contribuisce non solo a ridurre lo spreco alimentare e la produzione di rifiuti ma aiuta concretamente tante realtà del terzo settore a calmierare i costi di acquisto di beni alimentari, arricchire la dieta degli assistiti e aumentare il numero dei pasti o delle spese solidali servite.

Nel 2021, tramite il Buon Fine, Nova Coop ha donato merci e prodotti edibili a 65 onlus locali per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro. Nella provincia di Vercelli ha ceduto gratuitamente beni per un valore di circa 195mila di euro.

Il valore della raccolta ha subìto negli ultimi dodici mesi un sostanzioso incremento rispetto all’anno precedente, quando Buon Fine aveva permesso di rimettere in circolazione beni per un valore complessivo di 5,688 milioni di euro, pari a più di un milione di pasti distribuiti a persone bisognose. La ragione del trend generale di crescita si spiega con una sempre maggiore consapevolezza del problema nella filiera e di capacità organizzativa nel recuperare le merci ancora idonee. In più, nel corso del 2021 è cresciuta in maniera generalizzata la domanda di sostegno da parte delle onlus, spingendo Nova Coop a supportare la logica del “maggior bisogno”..

La campagna informativa verrà condotta dal 5 febbraio e nei giorni successivi in tutti i 65 punti vendita Nova Coop e sui canali web e social della Cooperativa.