Engas Hockey Vercelli non merita questa nuova mazzata

Gentile Direttore

le scrivo per un problema che affligge una rappresentante dello sport cittadino: l'Engas Hockey Vercelli che rischia seriamente di dovere emigrare in un'altra piazza per disputare il prossimo campionato di serie A 1 per la probabile mancanza del Palaisola per i noti problemi di agibilità.

Come tifoso delle squadre della mia Città sono francamente costernato da questa situazione, dopo i problemi con la dirigenza dell'Amatori, poi c'erano stati gli innumerevoli sacrifici per creare una nuova società, infine la rapida salita a suon di vittorie nella massima serie senza dimenticare la pandemia che ha costretto a giocare a porte chiuse... e ora questa mazzata che potrebbe mettere in ginocchio questa splendida realtà.

Francamente spero che l'Amministrazione Comunale, con in testa il Sindaco Corsaro , possa impegnarsi in tempi brevi trovare una soluzione per non inficiare l'impegno profuso da Torazzo, Racioppi e il resto della dirigenza.

RingraziandoVi anticipatamente per lo spazio che vorrete concederMi , colgo l'occasione per porgerVi Cordiali Saluti.