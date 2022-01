Maturità 2022, tornano gli scritti

Nuova formula per l'esame di maturità che, nel 2022, vedrà il ritorno di due prove scritte.

Dopo i due anni di emergenza covid nei quali gli studenti hanno concluso il loro percorso nelle scuole superiori con un maxi orale e poi con la presentazione della tesina e del cosiddetto curriculum dello studente, l'esame 2022 cercherà di essere più simile a quello degli anni pre-pandemia.

Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione, che lo sta comunicando in una informativa ai sindacati di settore: sicuramente ci sarà una prova di Italiano per tutti gli ordini di scuole, mentre la seconda materia scritta sarà scelta tra quelle caratterizzanti l'indirizzo di studio. Ancora da definire, invece, le modalità per le prove orari.

Non esattamente entusiastiche le reazioni della rete degli Studenti: «Non si tiene conto degli ultimi tre anni, penalizzati da un Esame senza senso. Così non ci stiamo: se Ministero non ci convoca non possiamo evitare di mobilitarci», si legge in una nota ripresa dall'Ansa.