Tintori al Piacenza, arriva un giovane attaccante belga

Due novità, ancora, in casa Pro Vercelli, firmate Alex Casella

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il Royal Sporting Club Anderlecht per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante classe 2003 Mohamed Guindo.

Guindo, giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile della società di Anderlecht, è una grande promessa. Il Belga è stato premiato nel 2019 come miglior giocatore del prestigioso torneo “2° Memorial Casiraghi”.

Dopo aver ricevuto le attenzioni di diverse società italiane ha scelto di vestire la Bianca Casacca.

Seconda notizia.La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione a titolo temporaneo al Piacenza Calcio 1919 delle prestazioni sportive del portiere Nicola Tintori. A Nicola vanno il ringraziamento per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale.