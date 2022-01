Sangiorgi ceduto alla Fermana

Dopo Carosso, un altro giovane di belle speranze lascia la Pro Vercelli. Si tratta di Alessandro Sangiorgi che, nella Pro Vercelli allenata da Vito Grieco, conquistò la maglia da titolare e stupì un po' tutti, per la qualità delle sue giocate. Davanti alla difesa, regista puro, a molti ricordava Vives, che solo l'anno precedente aveva vestito la maglia della Pro Vercelli che fu retrocessa, dalla B alla C.

Sangiorgi, che dopo quell'anno ha avuto qualche problema fisico, dopo un anno di D (l'anno scorso) non ha trovato spazio né con Scienza né con Lerda. Giusto che provi altre strade.

E' stato ingaggiato dalla Fermana, giocherà quindi in C, girone B. In bocca al lupo.