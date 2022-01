Lerda: «Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio»

«Le difficoltà delle partite che vai a giocare sono sempre le solite. A me importa vedere la voglia di allenarsi negli occhi dei miei ragazzi. Pro Sesto ultima? Le partite sono tutte pericolose. Io devo valutare la mia squadra, non le altre» dice Franco Lerda, alla viglia della gara interna (domani ore 14,30).

Sulla squadra, dice: «Valentini e Masi hanno risentimenti muscolari, quindi non ci saranno. Gli altri stanno bene, hanno recuperato. Anche Bunino è ok. In porta gioca Rizzo, Tintori non è ancora in condizione. Avrò a disposizione i tre che erano squalificati, Cristini, Vitale e Gatto.»

Come sta la squadra?

«La testa è quella giusta, stamattina abbiamo fatto una “ripassatina” sulle palle inattive.»

A Trento, siamo stati poco cinici davanti?

«No, non sono d'accordo. E non mi riferisco solo ai due legni che abbiamo preso, con Comi ed Emmanuello... con Bruzzaniti che ha calciato due volte nello specchio della porta, con la girata di Della Morte eccetera io dico che a Trento siamo stati pericolosi. I gol comunque non si fanno per caso. Ma succede che si segni per caso: magari colpisci male la palla e la palla va nell'angolino... A volte la colpisce bene, e il portiere avversario ha meno difficoltà. I tiri, noi, li abbiamo fatti nel modo giusto. Magari dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, o nel cross dal fondo. In ogni caso: importa produrre gioco, e non lo abbiamo fatto. »

Abbiamo visto una difesa attenta.

«La fase difensiva parte dagli attaccanti, e non è una frase fatta; così come le fasi offensive richiedono la collaborazione dei difensori.»