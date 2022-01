Eraldo Botta ancora nel mirino: sotto il suo nome svastiche e stella 5 punta

Eraldo Botta, presidente della Provincia e sindaco di Varallo, finisce nuovamente nel mirino di qualche esagitato che, questa volta, ha imbrattato un cartello segnaletico, scrivendo il nome dell'amministratore locale, circondato da disegni che raffigurano il simbolo delle SS, un impiccato, una svastica e la stella a cinque punte racchiusa in un cerchio.

Un atto commesso probabilmente nella notte tra domenica e lunedì ai danni di un cartello che si trova a Varallo e che va nuovamente a prendere di mira un amministratore locale che si è particolarmente esposto sul fronte vaccinista. E mentre le forze dell'ordine stanno esaminando i filmati della videosorveglianza per risalire all'autore del gesto, molti amministratori locali, tra i quali Gian Carlo Locarni, segretario cittadino della Lega e assessore al Comune di Vercelli, hanno espresso la propria solidarietà al presidente Botta. «Piena e convinta solidarietà al Presidente della Provincia di Vercelli - ha scritto in un post Locarni -. Dissentire rimane sempre lecito il modo di metterlo in pratica no di certo».