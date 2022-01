Tremendo schianto sulla Tangenziale Nord: automobilista morto, camion precipita nei campi

E' di un morto e un ferito molto grave il bilancio del tremendo incidente avvenuto, poco prima delle 11, sulla Tangenziale Nord, tra BorgoVercelli e il capoluogo, all'altezza del ponte sul fiume Sesia, all'altezza del chilometro 77.

Nello schianto frontale tra un'auto e un mezzo pesante, ha perso la vita un uomo di 55 anni, che si trovava al volante di una Ford.

Gravissimo anche il conducente del tir: l'autoarticolato, dopo l'incidente, ha sfondato il parapetto della Tangenziale, precipitando nei campi sottostanti: nell'impatto l'autista, è stato sbalzato fuori dalla cabina, riportando ferie gravissime. A dare l'allarme gli altri automobilisti in transito, che hanno anche cercato di prestare i primi soccorsi.

Recuperato dal personale del 118, l'autista è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre dalle lamiere il corpo dello sfortunato automobilista, per il quale non c'era ormai più nulla da fare, il personale del 118, la Polizia e i Carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Il personale del comando di viale Aeronautica si sta anche occupando della messa in sicurezza della zona invasa dai detriti e dalle lamiere del tir che, dopo lo schianto, ha divelto diversi metri di parapetto prima di precipitare.

L'uscita dalla rotonda al Rione Isola è attualmente chiusa a causa del traffico bloccato per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell'arteria che, ancora una volta, si conferma quanto mai pericolosa in caso di incidenti.

(notizia in aggiornamento)