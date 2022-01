Ponteggio non in regola e furto di energia elettrica: 8000 euro di multa a ditta edile

I carabinieri della stazione di Trino hanno proceduto, insieme ai colleghi dell’Ispettorato del Lavoro, al controllo di un cantiere edile a Palazzolo Vercellese, dove era stato montato un ponteggio per la ristrutturazione di un plesso abitativo. Gli ispettori del lavoro, tuttavia, accertavano che il ponteggio non era stato allestito secondo le norme previste, con rischio di caduta ed infortunio per gli operai.

Oltre a ciò veniva accertato che l’impresa edile di San Germano che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione si era allacciata abusivamente alla linea dell’energia elettrica, senza alcuna autorizzazione dell’ente erogatore, prelevando la corrente illecitamente da una cassetta di derivazione. Non era stato predisposto, quindi, un quadro elettrico a norma, con possibili gravi conseguenze, in caso di infortunio, per gli operai. Le violazioni amministrative ammontano a circa 8.000 euro, mentre per il furto dell’energia elettrica, il titolare dell’impresa edile è stato deferito per furto aggravato, alla Procura della Repubblica di Vercelli.

Il cantiere edile, nel frattempo, è stato chiuso.