Come curare gli attacchi di panico: i consigli dell’esperta

Saper riconoscere un attacco di panico e i suoi sintomi è il punto di partenza necessario per riuscire a curare il problema in maniera adeguata. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Parisi, psicologo Torino di comprovata esperienza.

Dottoressa, che cosa sono gli attacchi di panico?

Si tratta di crisi che si caratterizzano per il manifestarsi di uno stato di paura intenso e improvviso o per un veloce incremento dello stato di ansia che è presente di solito. Il singolo episodio di attacco di panico nella maggior parte dei casi porta a un disturbo di panico perché il soggetto ha paura che la crisi si ripresenti. I sintomi sono sia cognitivi che somatici, e possono comprendere le vampate di calore, le palpitazioni, la paura di impazzire o di morire, il tremore, la sudorazione improvvisa, le vertigini, la nausea, il dolore al petto o la sensazione di soffocamento. Se si ha paura di patire nuovi attacchi di panico, si cerca di evitare tutte le situazioni che potrebbero essere ansiogene: così si rinuncia a stare in mezzo alle persone, a guidare la macchina o perfino a uscire da soli.

Come si diagnostica il disturbo di panico?

Due attacchi di panico improvvisi sono sufficienti per arrivare a una diagnosi di questo tipo, anche se nella maggior parte dei casi gli episodi sono più numerosi. I pazienti che hanno problemi di disturbo di panico sono preoccupati in maniera peculiare a proposito delle conseguenze o delle implicazioni che potrebbero scaturire dalle crisi. Ne derivano condotte di evitamento che in alcuni casi si possono tradurre in una condizione di agorafobia. In genere le crisi si presentano più spesso in corrispondenza di periodi che sono caratterizzati da forte stress, dal momento che ci sono eventi di vita che possono rappresentare dei fattori precipitanti: per esempio un problema sul lavoro, la separazione dal proprio partner, il matrimonio, l’aver subito una forma di violenza o la morte di una persona cara.

Come si riconosce un attacco di panico?

L’inizio dell’attacco di panico è improvviso; in breve tempo, al massimo una decina di minuti, viene raggiunto l’apice, e la durata media è di venti minuti. Ovviamente ci sono casi in cui l’episodio può durare di più e altri in cui, invece, può durare di meno. I sintomi caratteristici degli attacchi di panico sono la sensazione di asfissia, rappresentata da un nodo alla gola, e la sensazione di instabilità, causata da vertigini e capogiri. Si può sperimentare anche tachicardia, con agitazione nel petto e battiti pesanti e irregolari. Un’altra situazione tipica consiste nella paura di perdere il controllo, come potrebbe avvenire facendo in pubblico qualche cosa di imbarazzante.

Tutti questi sintomi si presentano insieme?

No, anzi: non c’è bisogno che si manifestino tutti i sintomi perché si possa parlare di un attacco di panico. Inoltre, in una stessa persona i sintomi possono diventare più o meno gravi o più o meno frequenti con il passare del tempo. Ci sono persone che patiscono serie di attacchi abbastanza frequenti con sintomi non molto intensi e altre che devono fare i conti con attacchi che durano mesi.

Come si cura il problema?

La psicoterapia cognitivo-comportamentale è la soluzione che viene adottata dalla ricerca scientifica per la cura dei disturbi d’ansia e degli attacchi di panico, al di là del fatto che siano accompagnati o meno da agorafobia. È una psicoterapia dalla durata piuttosto breve, e in genere prevede una seduta alla settimana. Il paziente, insieme con il terapeuta, è chiamato a focalizzarsi sull’apprendimento di azioni e di modalità di pensiero che servono a rompere i circoli viziosi del problema. Quindi, il soggetto ha un ruolo attivo. In linea di massima non è consigliabile ricorrere ai farmaci senza la psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Come si concretizza la terapia?

Si ricorre a strategie verbali che hanno lo scopo di cambiare i pensieri catastrofici che la persona sperimenta: per esempio la paura di svenire, di avere un attacco di cuore, e così via. In questo modo, il soggetto con il passare del tempo non si ritroverà più a temere le sensazioni fisiche di ansia e riuscirà a conviverci, attendendo che svaniscano così come sono arrivate.

E oltre alle strategie verbali?

Ci sono anche delle tecniche comportamentali, il cui compito è quello di cambiare le azioni problematiche che fanno sì che il disturbo venga mantenuto. È necessario prima di tutto combattere in modo progressivo la tendenza a rifuggire le situazioni di cui si ha paura perché non consentono una via di fuga immediata. Il paziente, poi, viene aiutato a esporsi alla tachicardia e a quelle sensazioni fisiche che lo mettono a disagio: a questo scopo di eseguono esercizi in seduta, ma è importante anche la ripresa di attività altrimenti evitate. In ultimo, occorre accantonare – seppur in maniera graduale – quelli che vengono definiti comportamenti protettivi, forieri di una sicurezza che è solo illusoria.