Lerda: «Gli alibi non servono: pensiamo solo a Trento»

Vitale squalificato. Awua ed Erradi ceduti. Sangiorgi sul piede di partenza. Belardinelli che deve ancora recuperare. Insomma: emergenza centrocampo – in attesa che Casella rinforzi il reparto con una o barra due pedine – per la Pro Vercelli a Trento.

«Giocherà Emmanuello, poi vedremo. Non voglio né dobbiamo cercare alibi. E comunque ne ho quattro a disposizione» dice Franco Lerda in conferenza stampa.

I quattro a disposizione sono, dunque: Emmanuello, Rizzo (ma Lerda non lo ritiene una mezzala-mediano, «ha caratteristiche più offensive», dice), Belardinelli (che però non ha i 90 minuti nelle gambe) e un giovane del 2003, Alessandro Laouati. «È giovane, ma si è sempre allenato bene» commenta il tecnico. Probabile il suo esordio, dunque?

Mancherà anche Bunino: «Ha riportato una distorsione alla caviglia, domenica non ci sarà, ma i tempi di recupero dovrebbero essere brevi» dice Lerda, che ha ormai archiviato la gara con la Juventus Under 23. Che siano andate bene o male o così così, preferisce non commentare l'ultima partita.

È andata meglio del previsto?

«È andata come l'avevamo preparata» risponde. Stop. No, c'è spazio per un'altra considerazione: «Se prepari una partita in un certo modo e vinci, non è detto, poi, che le vinci tutte...»

Si riparte con umiltà, insomma, dal Trento. «Che ha vinto un campionato e ha un gruppo di giocatori affiatati, da tempo».

Così come non vuol parlare di classifica, Lerda.

«Per me la classifica significa cercare di fare tre punti a Trento».

Adesso, la Pro Vercelli (come le altre, del resto) è chiamata a un numero elevato di gare ravvicinate.

«Già, giochiamo sabato, poi martedì, poi domenica, poi una settimana diciamo “normale” e poi un trittico. Una cosa importante: i cambi, per affrontare queste gare, li abbiamo».

Parentesi sul gruppo, sulla squadra.

«Dal 7 dicembre, insomma da quando sono arrivato, ho trovato dei giocatori disponibili, e quando parlo di giocatori disponibili intendo tutti, anche quelli che hanno giocato di meno. Anche loro, sono e saranno importanti».

Una riflessione, infine, su Minelli, Panico e anche su chi verrà.

«Vogliamo che qui venga solo gente motivata. Contenti di essere qui e di indossare questa maglia».