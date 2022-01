Amnesty Vercelli: «Nulla a che fare con l'ordine del giorno di FdI»

Riceviamo e pubblichiamo.

Con riferimento all’ordine del giorno presentato a titolo personale dai consiglieri comunali Simone Boglietti Zacconi, Tullia Babudro, Donatella Demichelis e Martina Miazzone e commentato positivamente dall'assessore Emanuele Pozzolo (notizia tratta da InfoVercelli24 https://bit.ly/3r6rmIF) precisiamo che si tratta di un'iniziativa non richiesta, non concordata e in nessun modo sollecitata da Amnesty International che, sul tema, al momento non ha aperto alcuna petizione, appello o raccolta firme alle autorità italiane.

Per completezza di informazione alleghiamo il link alla posizione di Amnesty International – Italia sulle misure adottate dal Governo italiano relativamente alla pandemia da Covid-19: https://bit.ly/32BInkn

Il documento è stato rilasciato in data 14 gennaio 2022. Se ne raccomanda la lettura attenta ed integrale.

Chiarimenti sulla posizione di Amnesty International – Italia possono essere richiesti all'ufficio stampa dell'organizzazione contattando i numeri 06 4490224 oppure 348 6974361 oppure via mail scrivendo a press@amnesty.it