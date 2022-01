Arrestato a Vercelli, deve scontare 1 anno e 10 mesi

Nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio, una pattuglia della Squadra Volante ha notato un giovane uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un supermercato cittadino.

Il comportamento dell’uomo, che alla vista dei poliziotti ha assunto uno strano atteggiamento, ha insospettito gli agenti che hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo. Chiesti chiarimenti in merito alla sua presenza in città, l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni e si è da subito mostrato nervoso ed agitato.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della locale Questura per le verifiche del caso dalle quali è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. La scrupolosa attività degli agenti ha inoltre consentito di accertare che il giovane era altresì gravato da un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione non ancora eseguito per una serie di furti commessi, anche in concorso con altri connazionali, nell’area del nord-est Italia.

All’esito degli adempimenti di rito il giovane è stato tratto in arresto ed associato alla locale casa circondariale.