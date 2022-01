Il Carnevale non si arrende: le chiavi della città alle maschere. Dopo Pasqua le sfilate (Covid permettendo)

I saluti di Valeria Viesti, Bela Maijn in carica dal 2020 - e che si è impegnata a tenere viva la fiamma del carnevale anche quando non si poteva uscire di casa - e l'emozione di Maddalena Cardano, la nuova regina di un carnevale che parte tra mille difficoltà logistiche ma che, tenacemente, Comitato Manifestazioni, Rioni e Comune hanno voluto portare avanti.

Nella sala del Consiglio comunale, le maschere del territorio si sono date appuntamento per la cerimonia di incoronazione, rinviata lo scorso 5 gennaio, e per la consegna delle chiavi della città, l'atto simbolico che sancisce da sempre l'avvio del regno di Bicciolano e Bela Maijn.

«Quando si affrontano momenti di crisi come questi - ha detto il sindaco Andrea Corsaro accogliendo le maschere insieme agli assessori Ketty Politi, Mimmo Sabatino, Massimo Simion e al vice presidente del Consiglio comunale Gianni Marino - l'importante è continuare a tenere vivi i legami, le tradizioni, la passione preparandosi a ripartire con slancio quando la pandemia sarà passata».

Un messaggio che il Comitato aveva già fatto proprio, scegliendo di incoronare comunque la Bela Majin e di predisporre un programma che preveda, qualora le condizioni epidemiologiche lo consentano, l'organizzazione delle sfilate tra aprile e maggio, nelle settimane successive a Pasqua.

«Al momento non è possibile organizzare veglioni - precisa il presidente Stefano Roncaglia -. Dopo il primo febbraio avremo indicazioni più chiare in merito e, con il Comitati, valuteremo anche la possibilità di organizzare le fagiolate che, ovviamente, sono legate alla loro disponibilità». Rivisitazione in vista anche per il benefico: scuole e case di riposo non possono accogliere le tradizionali visite, che, dunque, vireranno su momenti più istituzionali e facilmente gestibili.

Il pomeriggio, di venerdì, però, è stato tutto dedicato alle maschere vercellesi e a chi da sempre al Carnevale è legato, a partire dal presidente onorario del Comitato Giulio Pretti, per arrivare ai rappresentanti dei rioni e alle famiglie dei protagonisti, che, con costanza e passione, seguono la kermesse.

Insegnante elementare a Stroppiana, il suo paese, legata al carnevale da sempre, maestra di danza alla New Dance Center, Maddalena Cardano si è detta commossa per il ruolo che le è stato affidato. «A Vercelli sono legata da tutta la mia vita: è la mia città, qui ho fatto il mio percorso scolastico, ho imparato ad amare monumenti, prodotti tipici e tradizioni. Ho seguito le passioni che erano state anche di mio papà Carlo, che sarebbe sicureamente orgoglioso di vedermi indossare questo velo e questa coroncina»

Poi un pensiero e un ringaziamento a Valeria Viesti che l'ha preceduta, al Bicciolano Enrico Rampazzo e a tutte le maschere: «E' molto facile regalare sorrisi quando tutto va per il verso giusto - ha detto -. Ma quello che state facendo da due anni a questa parte è veramente encomiabile: il vostro impegno diventa anche il mio e se riusciremo a regalare qualche momento di serenità ne sarà certo valsa la pena».