Frena la corsa del virus. Nel vercellese 579 guariti e 389 casi nuovi

Si conferma la tendenza alla frenata nella corsa del virus: nel bollettino di venerdì i casi nuovi sono 389 a fronte di 579 persone guarite.

Un dato che si riflette anche nella discesa all'11,6% del tasso di positività a livello regionale e in una lieve diminuzione dei contagi.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 10.979 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 8.488 dopo test antigenico), pari al 11.6% di 94.608 tamponi eseguiti, di cui 82.553 antigenici. Dei 10.979 nuovi casi gli asintomatici sono 8.621 (78,5%).

I casi sono così ripartiti: 8.193 screening, 2.010 contatti di caso, 776 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 855.839, così suddivisi su base provinciale: 70.005 Alessandria, 39.378 Asti, 32.353 Biella, 118.271 Cuneo, 66.317 Novara, 450.435 Torino, 30.283 Vercelli, 31.082 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.181 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 13.534 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 132 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.110 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 154.300. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.074.793 (+ 94.608 rispetto a ieri).

Sono 14 (3 di oggi), i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.546 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.648 Alessandria, 766 Asti, 476 Biella, 1.553 Cuneo, 1.009 Novara, 5.990 Torino, 576 Vercelli, 406 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 122 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 686.751 (+15.888 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 58.567 Alessandria, 33.361 Asti, 25.654 Biella, 97.608 Cuneo, 56.791 Novara, 357.100 Torino, 24.361 Vercelli, 26.218 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.504 extraregione e 4.587 in fase di definizione.