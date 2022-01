Venti di crisi sul Coser: tre comuni chiedono lo scioglimento

Venti di crisi all'interno del Coser. La notizia che tre dei sei Comuni associati all'Unione - Costanzana, Pertengo e Pezzana - hanno deciso, attraverso la convocazione urgente dei rispettivi Consigli comunali, di votare per lo scioglimento dell'Unione sta agitando il quadro politico e amministrativo della Bassa.

Il Coser era stato creato per la gestione comunitaria di importanti servizi - dalla Polizia locale alla predisposizione di bandi, alla gestione dei tributi - convogliando su un unico ente una serie di competenze che sarebbero state difficilmente gestibili in modo autonomo dai singoli Comuni, tutti di dimensioni piccole o piccolissime. Per altro, la notizia della volontà di tre amministrazioni comunali di sciogliere l'Unione ha creato sconcerto anche tra i colleghi Claudio Tambornino (sindaco di Caresana, Maria Grazia Ennas (Stroppiana) ed Emanuela Quirci (Motta de'Conti) che, in una nota diffusa nella serata di giovedì scrivono: «Apprendiamo con stupore, solo nel tardo pomeriggio di oggi, sia noi Sindaci dei Comuni di Caresana, Motta de’ Conti e Stroppiana, sia i dipendenti stessi dell’Unione, della scelta da parte di tre comuni, attraverso l’urgente convocazione dei rispettivi Consigli Comunali per una proposta di scioglimento dell’Unione Coser Bassa Vercellese ex art. 8 comma 1 dello statuto unionale. La notizia ci lascia sgomenti ed esterrefatti dal momento che si legge che “l’Unione sia un ente se non inutile, impossibile da riportare a un equilibrio tra costi e ricavi, assicurando ovviamente i servizi”: ecco proprio in merito a quest’ultimo punto giova ricordare che, non più tardi di un paio di mesi fa la Giunta unionale del 11.11.2021 all’unanimità ha deliberato un supporto al Rup (per ufficio tecnico potenziandone il servizio per l’utenza) nonché l’assunzione, tramite concorso pubblico, di due vigili in aiuto al Comando di Polizia Unionale (formato da una sola unità) . personale che ha preso servizio dal 1 gennaio 2022»