Niente revisione e zero manutenzione su freni e sospensioni: multa e guai per il proprietario di autoarticolato

Senza revisione e pronto a sfidare i controlli che, in questo periodo, sono sempre più accurati. Grossi guai per il proprietario di un autoarticolato, fermato mercoledì a Serravalle Sesia, da una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale Varallo, durante un preordinato servizio di vigilanza stradale.

Nel corso dei controlli è stato fermato un autoarticolato che trasportava cellulosa grezza e, dall’esame documentale, si è accertato che il semirimorchio era privo di revisione periodica ed era già stato sanzionato pochi giorni prima dalla Polstrada di Alessandria e inibito alla circolazione.

Inoltre, essendo emerso come il proprietario non aveva ottemperato alle prescrizioni della motorizzazione civile riguardanti il divieto di circolazione conseguente all’inefficienza dei freni e delle sospensioni, il titolare è stato sanzionato per un importo complessivo di 2.200 euro e il rimorchio è stato sottoposto a fermo amministrativo con conseguente ritiro della carta di circolazione.