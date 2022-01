«Una pietra d'inciampo per ricordare Giuseppe Leblis» - FOTO

Una Giornata della Memoria celebrata "a porte chiuse" a causa della pandemia, con le scuole rappresentate simbolicamente dagli studenti del liceo Classico e Musicale che hanno letto i nomi degli ebrei vercellesi deportati nei lager e mai più tornati, accompagnandoli con la musica dei violini.

Impossibile far arrivare gli studenti, ma, per la ricorrenza del 27 gennaio, tutte le istituzioni del territorio si sono ritrovate in Sinagoga: accolti dalla presidente della Comunità, Isabella Bottini Treves, il prefetto Lucio Parente, il sindaco Andrea Corsaro, l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo, il presidente della Provincia, Eraldo Botta, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il questore Maurizio Di Domenico, il comandante provinciale dei Carabinieri, Emanuele Caminada, la presidente del Tribunale Michela Tamagnone, il procuratore Pier Luigi Pianta, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma e di tutte le istituzioni del territorio hanno reso omaggio alla memoria degli ebrei vercellesi trucidati nei lager scolpiti nella lapide sotto le parole del libro dell'Ecclesiaste: “Ecco le lacrime degli oppressi che non conoscono consolatore" e hanno ricordato anche gli ebrei stranieri transitati per la Cascina Aravecchia di Vercelli dove venivano concentrati gli ebrei catturati e diretti ai lager.

Nell'occasione la Comunità Ebraica ha anche accolto gli ospiti all'interno del Tempio, uno dei maggiori d'Italia, simbolo dell'emancipazione concessa con lo Statuto Albertino e oggetto di importanti interventi di restauro, della creazione di un museo, e sede di tanti eventi culturali di richiamo.

«La nostra comunità è presente a Vercelli da prima del 1500 e la nostra Università è stata il punto di riferimento di tutte le comunità del territorio», ha ricordato la presidente Bottini Treves, lanciando poi una proposta da realizzare nei prossimi mesi.

«Vorremmo deporre anche a Vercelli le pietre d'inciampo davanti alle case dei deportati e in, particolare, davanti all'abitazione di via Monte di Pietà che fu di Giuseppe Leblis, presidente della Comunità e uomo di grande valore, impegnato in molti enti benefici e caritatevoli».

Leblis, ingegnere, docente di Topografia e Disegno topografico all’istituto Cavour fino alle leggi razziali, poi docente per i giovani estromessi dall’ambiente scolastico; nella sua attività professionale, tra l'altro, lavorò all'espansione del Museo Borgogna, progettandone l’odierna facciata, contribuì alla costruzione delle palazzine adibite a case popolari in piazza Galilei. Arrestato a Mocchie, nel torinese, fu deportato ad Auschwitz e ucciso il 6 febbraio 1944.