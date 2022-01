Per il Piemonte un'altra settimana in arancione. Cirio: «I parametri migliorano»

Il Piemonte resta in zona arancione, ma i dati del contagio e delle terapie intensive migliorano e, secondo il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icarci il peggio potrebbe essere passato: «E' stato superato il momento di picco, la curva è finalmente in discesa», dicono commentando i dati del pre-report che, tuttavia, segnala per il Piemonte un'altra settimana in arancione.

Tra il 17 e il 23 gennaio, infatti, in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in lieve riduzione rispetto alla settimana precedente. Si abbassa sotto la soglia di 1 l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi, che scende da 1.07 a 0.9, e migliora anche l’incidenza, che passa a 2.064,12 casi ogni 100 mila abitanti a fronte dei era 2.259,10. La percentuale di positività dei tamponi resta del 29%.

Migliora anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, che si abbassa di un punto dal 22,8% al 21,8%, mentre quello dei posti letto ordinari sale dal 30,3% al 31,1%.

«I dati ospedalieri sono ancora sopra soglia e questo mantiene la nostra regione in zona arancione, ma registriamo il miglioramento nelle terapie intensive e anche nella situazione epidemiologica generale - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Significa che il virus continua a circolare, ma abbiamo ormai superato il momento di picco e la curva, per la prima volta dall’inizio di questa quarta ondata, è finalmente in discesa. L’augurio è che questo possa tradursi al più presto anche in un alleggerimento della pressione ospedaliera, su cui come sappiamo incidono molto i ricoveri di chi ha scelto di non vaccinarsi. La nostra speranza è che coloro che sono ancora indecisi superino la paura e si vaccinino proteggendo loro stessi, i loro cari e la nostra comunità».