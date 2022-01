Palestre scolastiche "vietate" in zona gialla e arancione: trovata una medizione

Sforzo collettivo, per trovare nuovi spazi da adibire a spazio per gli allenamenti delle società sportive vista la temporanea indisponibilità delle palestra scolastiche conseguente all'ingresso del Piemonte in zona gialla e arancione.

Dopo numerose riunioni, uno sforzo da parte dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della Provincia di Vercelli, le società sportive che utilizzano le palestre scolastiche per le loro attività avranno temporaneamente nuove sedi per poter svolgere allenamenti e partite nel rispetto e salvaguardia della salute pubblica.

Per consentire a tutti di svolgere un minimo di allenamenti, sono state rimodulate le ore di utilizzo del Pala Bertinetti e anche le società sportive hanno accettato di comprimere parzialmente le sessioni, dando modo a più gruppi di ruotare sul palazzetto.

«L’attenzione alle società sportive ed allo sport in generale è da sempre alta da parte dell’Amministrazione – spiega il sindaco Andrea Corsaro – ci siamo mossi non appena la Regione Piemonte è stata classificata zona gialla e si è posto il problema dell’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di soggetti terzi».

Le palestre delle scuole comunali, infatti, durante le ore in cui non sono utilizzate per le lezioni scolastiche, sono date in concessione alle società sportive per svolgere le loro attività con adulti e bambini. Ciò tuttavia solo in situazione epidemiologica da “Zona Bianca” secondo le deliberazioni dei Consigli di Istituto in ottemperanza al Piano Scuola 2021/2022. In seguito al passaggio dalla zona bianca alla zona gialla e poi ancora arancione si è determinata l’impossibilità all’utilizzo delle palestre a scopo preventivo del contagio.

«Per permettere nuovamente alle società sportive di operare in città – spiega Domenico Sabatino, assessore allo Sport – abbiamo più volte attivato un confronto, d’intesa con l’Assessore all’Istruzione Gianna Baucero, con i dirigenti scolastici e i dirigenti delle società Sportive e grazie alla messa a disposizione delle palestre di competenza dell’Amministrazione Provinciale, alla rimodulazione delle ore di utilizzo del Pala Bertinetti e alla disponibilità delle società sportive che hanno compreso la necessità di comprimere parzialmente le ore di allenamento, siamo riusciti a dare nuovamente la possibilità di svolgere l’attività a molti sportivi vercellesi. Il rientro in situazione epidemiologica in “zona bianca”, che tutti auspichiamo riporterà il pieno utilizzo di tutti gli spazi dedicati allo sport».