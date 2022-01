Giornata della Memoria, gli appuntamenti

Santhià celebra la Giornata della Memoria con due eventi, uno rivolto alla cittadinanza e uno agli alunni della terza media, i cittadini di domani.

Il giorno 27 gennaio a scuola le classi terza media guarderanno il film “Jojo Rabbit” (del 2019) scritto e diretto da Taika Waititi, liberamente tratto dal romanzo "Il cielo in gabbia" di Christine Leunens. Il film ha vinto il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Venerdì 4 febbraio alla Biblioteca Civica alle ore 20.45, in collaborazione con l’Associazione “La Voce”, la Compagnia teatrale “Gli Sbirulà” e con il coinvolgimento della Scuola Secondaria di 1° grado di Santhià, si svolgerà un reading teatrale con proiezioni e musiche per commemorare il “Giorno della Memoria” e il “Giorno del ricordo”.

«Ricordare uno dei momenti più bui della storia dell’umanità è doveroso per non commettere mai più errori che di umano non hanno nulla - commenta il sindaco, Angela Ariotti - Anche per questa ragione provo rabbia nel sentire che alcune persone equiparano le attuali restrizioni per i non vaccinati alle leggi razziali o alle limitazioni subite dagli ebrei in quegli anni bui. Lo trovo triste, anacronistico e di cattivo gusto. Citando il presidente Sergio Mattarella "Ricordare e far ricordare a tutti i milioni di vittime innocenti esprime un dovere di umanità e di civiltà. Ricordare è dovere umano e civile“».

«Le atrocità compiute dall’uomo contro l’uomo non possono essere sottaciute e per questo con spirito partecipativo, nel pieno rispetto delle regole vigenti per il contrasto all’epidemia, ci sarà in Biblioteca Civica un coinvolgimento degli studenti in quello che sarà momento di memoria e ricordo per riflettere insieme», conclude Renzo Bellardone, consigliere con delega alla Cultura.