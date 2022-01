Controlli notturni: locale multato per l'alcol venduto a un minore. Sanzione per una serata danzante (vietata dalle norme anti covid)

Multa a un locale trovato a vendere alcol a un minorenne, a un locale che aveva ospitato una serata danzante nonostante il divieto in vigore sulla base delle normative anti-covid, e due multe anche a persone che avevano scambiato le strade cittadine per un servizio pubblico.

E' il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla Polizia locale, al fine di prevenire e reprimere comportamenti antigiuridici e pregiudizievoli soprattutto per i minorenni.

Il servizio straordinario ha portato gli agenti della Municipale ad accertare e contestare una violazione a carico del titolare di un bar nel centro storico per aver venduto una bevanda alcolica a un minorenne; a carico di un secondo locale, al di fuori del centro storico, è stata contestata la violazione delle normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19 in quanto era in corso una attività di intrattenimento danzante.

A seguito delle ulteriori verifiche eseguite in ordine alla regolarità amministrativa del locale in questione - eseguite successivamente all’intervento poiché nel corso dei controlli il titolare non è stato in grado di produrre copia dei provvedimenti autorizzatori, il locale è stato sanzionato ai sensi della legge regionale 38/2006 in quanto privo dei titoli indispensabili per effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: il prossimo passaggio, di concerto con gli uffici comunali, condurrà a un’ordinanza di cessazione dell’attività condotta in difetto del titolo autorizzativo.

Infine, in centro storico, sono state contestate due violazioni a carico di soggetti che avevano espletato in strada i loro bisogni fisiologici.