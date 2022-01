Cento anni per un borgosesiano speciale: festa per Giovanni Galloppini

Cento anni e... non sentirli. Festa di compleanno per un concittadino davvero speciale, nella giornata di mercoledì a Borgosesia. A tagliare il traguardo del secolo di vita è Giovanni Galloppini, capace di creare una un’azienda fiorente nel settore della falegnameria.

E, a portargli i salute dell'amministrazione comunale, sono stati il vicesindaco Fabrizio Bonaccio a l’assessore Paolo Urban: il festeggiato, in ottima forma fisica e mentale, ha accolto gli amministratori nella sua bella casa, dove le figlie Bruna e Silvana hanno preparato un rinfresco per festeggiare il padre. Giovanni Galloppini ha conversato piacevolmente con gli amministratori, raccontando loro i ricordi di una vita: dai lunghi anni trascorsi in guerra, dal 1941 al 1945, all’orgoglio per aver costruito la sua azienda.

Oggi Galloppini trascorre le sue giornate dedicandosi alle passioni di sempre: il giardinaggio, la lettura, la cura degli affari di famiglia insieme alle figlie, e la sua squadra del cuore, la Juventus, di cui segue ogni impresa.

L’incontro con gli amministratori si è concluso con un brindisi e il taglio della torta dei 100 anni: «E’ stato un bellissimo momento – commenta il vicesindaco Bonaccio – un uomo straordinario, che ha condiviso con noi i suoi ricordi e ci ha comunicato un grande senso di determinazione: la vita per lui non è stata mai facile, ma la sua forza e il suo coraggio lo hanno portato fino a qui. Il nostro augurio è che i suoi giorni proseguano sereni, in salute e circondato sempre dall’amore della sua bella famiglia».