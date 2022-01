"Acqua in borraccia" e Welfare aziendale: Gruppo Marazzato e istituzioni promuovono buone pratiche ambientali e sociali

L’educazione ambientale e la crescita sostenibile sono fra i temi di maggiore e pregnante attualità dell’agenda mondiale. Per questo prosegue, con rinnovato impegno, il progetto “Acqua in borraccia", voluto per infondere e sviluppare una sana coscienza green nei più piccoli a partire dai banchi di scuola.

Riprendendo l'iniziativa avviata prima della pandemia, il Gruppo Marazzato, azienda piemontese specializzata nelle soluzioni per l’ambiente, e il Comune di Vercelli forniranno borracce ecologiche ai giovanissimi allievi delle classi prime delle scuole primarie pubbliche e parificate di Vercelli. Esemplari che andranno ad aggiungersi alle 4.500 borracce sinora fatte produrre e donate, dal dicembre 2019 a oggi, anche ai ragazzi di BorgoVercelli, Santhià e Villastellone, nel Torinese.

Fra i partner del progetto ci sono Arpa Piemonte e Ato2 e martedì, in Comune, tutte le parti si sono ritrovate per fare il punto su "Acqua in borraccia" e sui nuovi progetti di welfare sociale avviati dal gruppo.

«Questi due progetti - ha detto il sindaco Andrea Corsaro - hanno coinvolto l'Amministrazione, che continuerà questa collaborazione per il valore dei progetti e perché sono stati molto graditi e partecipati. La collaborazione tra pubblico e privato su tematiche trasversali è un valore aggiunto per entrambe le realtà».

Quest'anno il progetto si arricchirà anche di un altro valore: ai bambini spetterà il compito di realizzare disegni che abbiano come protagonista l’acqua. I disegni entreranno a far parte di una galleria d’arte virtuale e verranno impiegati nella produzione di carte utili a "giocare" all’educazione civica e alla sostenibilità in classe, così da potere affrontare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente, sviluppando una crescente sensibilità ecologica. I disegni più belli saranno inoltre premiati con un riconoscimento speciale con un evento dedicato in primavera.

«L’attenzione all’ambiente è sempre un punto di riferimento delle nostre attività quotidiane - spiega Alberto Marazzato, general manager del gruppo -: siamo riusciti a rilanciare "Acqua in borraccia" con alcune novità che coinvolgeranno i bambini che, con i loro disegni, daranno vita a una mostra virtuale, si lavorerà sull’interattività per far scattare la leva della sensibilità nei confronti degli aspetti ambientali. Anche il progetto del Welfare è stato di grande impatto, esempio di collaborazione proficua tra realtà diverse».

Il responsabile del DipartimentoTerritoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte, Jacopo Fogola ha spiegato: «Acqua in borraccia si inserisce nel filone della formazione e informazione seguito dall’Agenzia, che ci vede impegnati nei confronti delle scuole, dei ragazzi, ma anche dei cittadini. Noi crediamo nell’educazione dei giovani, a concretizzare l’idea in questo caso è stato Franco Pistono, con il lavoro nelle scuole e la realizzazione del video e delle musiche».

E, dal canto suo, il presidente di Ato2, Davide Gilardino, ha sottolineato come l’attenzione sulle tematiche legate all’acqua debba sempre essere alta: «I vercellesi hanno la possibilità di consumare acqua potabile di elevata qualità. Molti dei nostri Comuni hanno posizionato fontanelli ed erogatori di acqua mineralizzata ed è impegno delle amministrazioni favorire le buone pratiche in materia di risparmio e consumo idrico. «Insieme alle amministrazioni comunali - ha anche aggiunto - sosteniamo le famiglie in difficoltà con i contributi per il pagamento delle bollette e con l'impegno a fornire acqua potabile di alta qualità».

Il progetto “Welfare territoriale per le imprese” promosso in collaborazione con Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia, Asl Vercelli, Dedalo e Prevenzione Piemonte, vede come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di esperienze virtuose di welfare aziendale, da parte di aziende private, in risposta alla domanda di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sviluppare e ottimizzare i servizi per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, dei loro familiari nonché della cittadinanza in generale. Un tassello che si aggiunge a quanto sperimentato un anno fa con il progetto ‘Speed Coaching Day’, che ha consentito di offrire supporto psicologico gratuito on line ai residenti della Provincia di Vercelli. Con l’obiettivo di promuovere sul campo di temi primari quali benessere, attività fisica, nutrizione, orientamento scolastico e professionale, cybersecurity, educazione ambientale.

«Il Comune - aggiunge l'assessore ai Servizi sociali, Ketty Politi ha aderito al progetto WeCare, che include il progetto Welfare, che coinvolge numerose azioni che hanno visto impegnato il settore, tra le quali il progetto con le aziende che hanno risposto numerose e per questo siamo molto soddisfatti». In tema di Welfare, l'assessore ha anche annunciato che il Comune di Vercelli si è candidato come capofila per uno dei progetti della misura 5 del Pnrr, dedicato proprio al sociale.

Anche Paola Festi, responsabile del progetto si dichiara soddisfatta «E’ stata una buona pratica quella di accomunare pubblico e privato, una tendenza che si svilupperà sempre più anche con le azioni del Pnrr 2022».