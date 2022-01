Scientifico Avogadro: parte il corso quadriennale del Liceo di Scienze Applicata

L'Istituto superiore Avogadro è l'unico liceo della provincia di Vercelli inserito nella graduatoria per la sperimentazione del liceo Scientifico Scienze Applicate quadriennale: l’esperienza partirà, a Vercelli, dal prossimo anno scolastico 2022-'23.

Il corso di studi, concentrato in quattro anni, ha l’obiettivo di uniformarsi agli standard europei, permettendo con un anno di anticipo l’ingresso degli studenti e delle studentesse all’Università, sia in Italia, sia all’estero. Questo non significa che si studierà di meno, ma che gli studenti raggiungeranno gli stessi obiettivi in quattro anni anziché in cinque grazie a un progetto didattico innovativo con un forte respiro internazionale: si prevede, infatti, la didattica in lingua inglese, sin dal primo anno di Fisica e Scienze Naturali, oltre ad attività laboratoriali di alto livello, a lavori individuali on line in piattaforma, al potenziamento delle materie STEM (Science, Technology, Engeneering and Maths) e all’approfondimento dell’Informatica attraverso la robotica educativa.

Si potrà contare anche sulla presenza di un docente madrelingua e di un tutor, che, su richiesta, potrà accompagnare studenti e studentesse nel percorso di studi. Ruolo centrale avrà anche l’Educazione Civica, al centro di un portfolio costruito da studenti e studentesse, in base alle loro inclinazioni e vocazioni, nell’ottica di sviluppare il pensiero critico e la capacità di rielaborare tesi, relazioni didattiche propedeutiche per affrontare lo studio universitario.