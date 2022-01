Lavori pubblici e aree verdi: Pd all'attacco

Doppia interrogazione del Pd sui lavori pubblici. A finire sotto la lente dei consiglieri di minoranza sono due recenti delibere dell'amministrazione comunale, una legata alla riqualificazione di due aree verdi cittadine e l'altra per il rifacimento della pavimentazione di via Laviny.

«Entrambe le interrogazioni sono a prima firma del consigliere Michele Cressano - spiega il capogruppo Alberto Fragapane -. La prima riguarda la progettazione relativa alle aree verdi di via Manzone e Strada per Olcenengo, per la quale in sole due settimane un professionista esterno ha delineato una serie di interventi, approvati dalla giunta, vaghi e generici sia da un punto di vista temporale che di contenuti. Si parla indistintamente della realizzazione, in un futuro non ben specificato di punto bar, servizi igienici, parco giochi inclusivo, area attrezzata per sgambamento cani, percorso fitness. E ancora: misure bioambientali per la microfauna e l’avifauna, ponte di attraversamento della roggia, percorso didattico – naturalistico, zone barbecue attrezzate, spazi attrezzati e strutture per eventi. Chiediamo quindi se la giunta abbia le idee chiare su cosa voglia fare nell’area e se, considerato il costo previsto di 150mila euro e la confusione evidenziata nelle indicazioni delle idee progettuali, non possa essere sia più utile per la collettività progettare un’area in modo completo e definito, magari prevedendo il completamento dell’area destinata a Skatepark, con la realizzazione di un servizio igienico».

La seconda interrogazione è relativa all’atto relativo al progetto per la riqualificazione della pavimentazione di via Laviny.

«Nella documentazione - si legge nell'interrogazione - non è presente la spiegazione e la descrizione del progetto in questione, a testimonianza di un’amministrazione che, oltre a non avere le idee chiare, è anche poco trasparente. Non è un metodo di lavoro che può consentire alla nostra città di sfruttare a pieno le ingenti risorse che verranno destinate nei prossimi mesi dall’Unione Europea».

Sul rifacimento della pavimentazione in via Laviny, già in sede di approvazione del piano delle opere pubbliche, c'era stata un'accesa discussione: proprio Cressano, a nome del Pd, aveva chiesto che venisse completato prima il tratto di via Giovenone, per il quale la precedente amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di riqualificazione.