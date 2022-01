«Sos per Silvia: manca da casa da lunedì»

Sta facendo il giro del web l'appello per una donna scomparsa dal pomeriggio di lunedì 24 gennaio quando è uscita dalla casa di Livorno Ferraris diretta al lavoro a Motta de'Conti.

A lanciare un appello attraverso i social è il compagno che, condividendo la foto spiega: «Silvia, la mia compagna, manca da casa da ieri, 24 gennaio, alle 13,30. Si recava a lavoro presso Motta De Conti, ma a lavoro non ci è mai arrivata. Così come non ha fatto più ritorno a casa e il telefono risulta spento da ieri pomeriggio. Guida una Chevrolet Matiz DX798ML, di colore rosso. Se avete avuto modo di vederla, anche solo l'auto, vi prego di riferirlo a qualsiasi comando dei Carabinieri».

Il post ha ricevuto centinaia di condivisioni in tutte le pagine del vercellese; intanto le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche della donna.