Una donna morta nell'auto finita nel canale

Una donna è stata ritrovata senza vita, a bordo di un'auto finita in un canale che costeggia la provinciale 7, nel tratto che collega Livorno Ferraris a Castell'Apertole.

L'allarme sulla presenza della vettura, che probabilmente era lì da ore, è stato dato nella mattina di martedì 25 gennaio: sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri che stanno conducendo gli accertamenti del caso.

All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l'occupante non c'era più nulla da fare: secondo le prime informazioni si tratta di una donna di 35 anni, la cui identità non è ancora stata confermata.