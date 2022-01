Livorno Ferraris e Motta de'Conti in lutto: «Addio Silvia, mancherai a tutta la scuola»

Livorno Ferraris e Motta de'Conti sono in lutto per la tragedia che è costata la vita a Silvia Accettola, 35 anni appena.

La donna, che ha perso la vita finendo con la propria auto nel Cavo Luca, lungo la provinciale 7, nel tratto che collega Livorno Ferraris e Castell'Apertole lavorava alla scuola dell’Infanzia di Motta de'Conti come collaboratrice scolastica.

leggi anche: GIOVANE DONNA MUORE NELL'AUTO FINITA NEL CANALE

«Tutta l' amministrazione comunale di Motta de' Conti si stringe al dolore della famiglia per la perdita di Silvia, la giovane collaboratrice scolastica della scuola dell'infanzia di Motta. Una notizia che lascia sgomenti. Riposa in pace...», ha scritto la sindaca Emanuela Quirci a nome di tutta l'amministrazione comunale del paese, colpita dalla tragedia, come del resto i genitori e il personale della scuola.

«Mancherà a tutta la nostra scuola - scrive un altro mottese - era una persona educata e sorridente».

Moltissime anche le persone che, in queste ore, stanno lasciando messaggi di cordoglio al compagno della donna, il livornese Cristian Gallo che, in giornata, aveva chiesto l'aiuto di tutti per cercare di rintracciare la donna, della quale si erano perse le tracce nella giornata di lunedì, quando era uscita di casa per andare al lavoro.

Il post dell'uomo è stato condiviso da centinaia di persone e rilanciato in moltissime pagine nella speranza di poter dare un aiuto.

Purtroppo, quando intorno alle 12 i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero della vettura, una Chevrolet Matiz che era stata notata nella mattina di martedì all'interno del canale, le speranze di ritrovare la donna in vita si sono fatte via via più flebili, fino alla tragica scoperta.

Alle moltissime persone, che fino a quel momento avevano sperato in un diverso epilogo della vicenda, non è rimasto altro da fare che mandare un abbraccio e un'attestazione di cordoglio.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Stazione di Livorno Ferraris.