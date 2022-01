Vaccinazioni: appuntamenti straordinari a Gattinara e Borgosesia

Proseguono le sessioni vaccinali straordinarie che l'Asl Vercelli sta effettuando per massimizzare lo sforzo vaccinale entro la fine di gennaio, come previsto dal cronoprogramma regionale. Attualmente Asl Vercelli procede con circa 2000 vaccinazioni al giorno negli hub del Centro Fiere di Caresanablot e di Santa Chiara a Vercelli, della Pro loco di Borgosesia e al centro vaccinale di Santhià, oltre che nei due centri dedicati alle vaccinazioni pediatriche alla Piastra di Largo Giusti e all'ospedale di Borgosesia.

Per aderire all’iniziativa, fino a esaurimento dei posti disponibili, è indispensabile fare la prenotazione presso il Comune di Gattinara telefonando al 0163 824 311 dalle 9 alle 13. «Ringrazio l’Asl – commenta il sindaco di Gattinara, Maria Vittoria Casazza – per questa importante iniziativa. Attualmente l’unica arma contro il Covid è proprio la vaccinazione, per questo vaccinarsi è una responsabilità sociale. Desidero ringraziare il personale medico e paramedico e infermieristico dell’Asl e per la preziosa collaborazione e disponibilità i volontari della Protezione Civile e la nostra Pro Loco. Proprio grazie a questa stretta sinergia e collaborazione è possibile realizzare iniziative importanti come questa a favore della collettività».

Venerdì dalle 17 alle 21 riaprirà anche la palestra San Rocco di Gattinara per una sessione straordinaria dedicata a persone dal 12 anni in poi e che devono ricevere prima, seconda o terza dose.

Sempre nell'ottica di dare un aiuto alle famiglie e di velocizzare il tempo di rientro in classe dei bambini, da mercoledì verrà creato un ulteriore punto tamponi dedicato alle scuole al pit stop della Piastra mentre, sulla pagina istituzionale dell'Asl, sarà predisposto un vademecum dedicato alle scuole, con le indicazioni per le famiglie su tutte le possibilità per tamponi/uscita dalla quarantena dei ragazzi.

Sul sito dell'Asl, inoltre, è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle farmacie aderenti sia per vaccinazioni sia per tamponi (CLICCA QUI): un'informazione di servizio particolarmente utile in questo periodo di forte pressione vaccinale per la minore durata dei green pass.