Derby alla Pro, ma Südtirol e Padova sono su un altro pianeta

Si è conclusa la ventitreesima giornata del Campionato di Serie C girone A. Dopo una lunga assenza tutte le venti squadre scendono, in contemporanea, in campo. Le emozioni, come siamo orami abituati, non sono mancate: vince la Pro Vercelli nel derby contro la Juventus U23, continua la marcia inarrestabile della corazzata Südtirol, il Padova ricomincia da dove aveva lasciato e la corsa alla salvezza si fa sempre più interessante. Andiamo, nel dettaglio, ad analizzare i tabellini di giornata.

Le venti del girone

Ad aprire le danze è stato il pareggio, per 1-1, tra Mantova ed Albinoleffe. Sono gli ospiti a passare in vantaggio, grazie alla rete del solito Manconi, dopo appena otto minuti. Il gol del definitivo 1-1 arriva al minuto 986 quando Filippo Guccione, dal dischetto, supera il portiere avversario e sigla il pareggio. Dopo il punto conquistato i padroni di casa si collocano al sedicesimo posto ottenendo 22 punti. Capitolo diverso per gli ospiti che, con 26 punti, si posizionano noni.

Torna alla vittoria la Pro Vercelli che, nel derby casalingo, casa supera la Juventus under 23 per due a zero. A mettere per primo la firma e stato l'ex granata Comi al minuto numero 6. Il raddoppio porta lo zampino di Della Morte: minuto 8, e raddoppio delle Bianche Casacche. La Pro nel secondo tempo rimane in inferiorità numerica (complice l’espulsione di Gatto al minuto 76) ma la Juve non ne approfitta e non riesce a riaprire il match. Al termine della gara i padroni di casa volano a 28 punti e si collocano sesti. La Juventus Under 23 è settima a pari punti .

Vince nel finale di gara, per la precisione al minuto 93, la Feralpisalò contro il Lecco. A decidere la gara la gara è stata la rete di Simone Guerra. Dopo la dodicesima vittoria, la Feralpisalò raccoglie un bottino di 42 punti e si colloca quarta. capitolo diverso per il Lecco che con 25 punti trova l'undicesimo posto.

Crolla in casa la Triestina contro la corazzata Padova: allo stadio Nereo Rocco sono gli ospiti ad avere la meglio, 0-2 e gara che ha rispettato i pronostici. Ad aprire le marcature, dal dischetto, è il solito Ronaldo che, al minuto 14, sblocca il match. Il raddoppio porta la firma di Jelenič che al minuto 75 chiude definitivamente l’incontro. Nonostante la sconfitta i padroni di casa restano a quota 33 punti e conquistano la quinta posizione. Gli ospiti, dopo la tredicesima vittoria stagionale, salgono a quota 45 punti e mantengono la seconda posizione.

Il finale della gara tra Pro Patria e Piacenza è uno spettacolare 2-2. Ai lombardi bastano meno di due giri di orologio per sbloccare il match con Pierozzi. La squadra di Scazzola ad inizio ripresa, con Cesarini, dal dischetto, sigla il momentaneo 1-1. Sembrano avercene di più i padroni di casa e, dopo appena 4’ dal pareggio, precisamente al minuto 55, è Leonardo Galli a riportare nuovamente la Pro Patria avanti. Quando ormai sembrava quasi tutto deciso arriva la doccia fredda: Pizzul sbaglia porta e regala agli ospiti un preziosissimo autogol che determina il pareggio finale. I padroni di casa, dopo il punto conquistato, salgono a quota 22 punti e conquistano la quindicesima posizione. Il Piacenza, con 23 punti, si colloca tredicesimo.

Finisce 3-1 il match tra Fiorenzuola e Pro Sesto. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che, al minuto 25, con Mastroianni, sbloccano il match. La Pro Sesto sigla il pari, dopo aver sbagliato in rigore, al minuto 42 con Cerretelli. Ad averne di più però sono i padroni di casa: Palmieri al minuto 72 sigla il raddoppio ed Arrondini, al 92esimo, chiude definitivamente il match. I padroni di casa raccolgono 23 punti e si posizionano quattordicesimi, restano ultimi a 16 punti gli ospiti.

Vince per 1-0 il Renate in casa contro il Seregno. A decidere la gara è, in pieno recupero bel finale di secondo tempo, Enrico Celeghin. Al termine dei novanta minuti il Renate resta terza e conquista 42 punti. Gli ospiti, con 32 punti, si collocano dodicesimi.

Vince e convince la corazzata Südtirol che in trasferta contro la Pergolettese fa 0-2. Le reti, entrambe nel secondo tempo, portano la firma di Del Col (minuto 57) e di Matteo Curto al 72esimo. 47 punti per gli ospiti, con due partite da recuperare, e primo posto sempre più blindato. Nonostante la sconfitta la Pergolettese resta diciassettesima con un totale di 22 punti.

Finisce a reti bianche il match tra Giana Erminio e Trento. I padroni di casa, a pari punti con la Pro Sesto (16) raccolgono la diciannovesima posizione. Il Trento, con 25 punti, conquista la zona Palyoff al decimo posto.

Termina in pareggio per 1-1 il match tra Legnago Salus e Virtus Verona. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che, con Juanito Gómez, al minuto 25, sbloccano l’incontro. Il gol del pareggio è una doccia fredda per i padroni di casa: minuto 94 di un recupero interminabile e rete di Pellacani che sigla il definitivo pareggio. Il Legnago raccoglie 19 punti e si posiziona diciottesima. Virtus Verona che, con ben 26 punti, centra la zona Playoff e si colloca ottava.