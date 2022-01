Poletti: «I progetti nel settore turismo, cultura e pari opportunità»

Turismo, cultura e pari opportunità sono le deleghe assegnate dal presidente della Provincia, Eraldo Botta, alla consigliera Gianna Poletti che, in queste prime settimane, ha stilato un piano di lavoro per i prossimi anni.

«L’ascolto, l’attività integrata e il gioco di squadra con l’intero gruppo consiliare sono i principi che guideranno la mia attività - spiega Poletti -: iniziare con l’ascolto dei cittadini e dei vari comparti che operano sul territorio, dal negoziante al ristoratore o all’artigiano, per poter capire come migliorare l’assetto turistico. Sarà dalle loro proposte che capirò come muovere i primi passi. Lo stesso si può dire per la cultura, dove cercherò di incrementare lo stimolo alla ricerca delle bellezze di prossimità».