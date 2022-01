Alla scoperta del ghetto e della Sinagoga

In prossimità del Giorno della Memoria, domenica 30 gennaio, il Comune e la Comunità Ebraica di Vercelli organizzano una visita guidata del ghetto di Vercelli e del Tempio Israelitico, tenuta da operatori di comprovata esperienza e preparazione in materia di cultura ebraica e gestione dei gruppi turistici.

«L’iniziativa - spiega il sindaco, Andrea Corsaro - vuole valorizzare l’importanza della presenza in città della comunità ebraica, presenza che portò alla costruzione, nel XIX, secolo di una monumentale sinagoga ancora oggi simbolo della storia religiosa e culturale di Vercelli. Si intende però ricordare anche la costituzione, nel XVIII secolo, di un ghetto destinato agli Ebrei, una parte molto interessante, importante e significativa della vita della nostra città, un patrimonio che non può essere dimenticato».

«La durata della visita sarà di circa 2 ore - spiega l’assessore Gianna Baucero -. Il ritrovo è alle ore 15.30 del 30 gennaio di fronte alle Sinagoga. Il percorso toccherà i principali luoghi di interesse del quartiere ebraico tra cui la contrada degli Orefici, l’ex asilo Levi, la sede della comunità ebraica e il collegio Foa. L’itinerario si concluderà con un ritorno alla Sinagoga, dove ci sarà un approfondimento relativo alla storia architettonica, religiosa e artistica dell’edificio. Pagine di storia epocali, che si intende condividere non solo con i Vercellesi, ma anche con i visitatori che vengono da fuori città»

La partecipazione alla visita guidata è gratuita, ma prevede per l’ingresso in Sinagoga un’offerta libera. La prenotazione obbligatoria. Così come sono obbligatori il green pass rafforzato, l’utilizzo della mascherina FFP2 e la misurazione della temperatura corporea. Per prenotarsi bisogna inviare una mail a eventi@comune.vercelli.it.