Vercelli capitale della spada giovanile: oltre 1200 atleti in gara per la prova di zona 1

Quattro giorni di gare, più di 1200 atleti provenienti da tutto il nord Italia e dalla Toscana, una vetrina nazionale che conferma Vercelli come punto di riferimento nel panorama della scherma.

Da giovedì a domenica Vercelli Fiere a Caresanablot ospita la seconda prova di qualificazione di spada maschile e femminile Cadetti e Giovani-zona 1 e Vercelli si prepara ad accogliere centinaia di giovanissimi atleti e i loro accompagnatori. Un appuntamento che la Pro Vercelli Scherma è riuscita a organizzare in meno di un mese dopo che, a inizio 2021, è stata comunicata l'indisponibilità di Legnano a ospitare l'appuntamento. «Non è stato facile - spiega il vice presidente Andrea Uga, presentato l'evento -: con l'appoggio del Comune siamo riusciti a superare difficoltà logistiche acuite dalla necessità di rispettare rigidi protocolli anti contagio. Ma ce l'abbiamo fatto e questo è motivo di grande soddisfazione».

Una sfida affrontata insieme all'amministrazione comunale e al Coni: «Eventi di questo tipo si organizzano solo facendo rete», commenta la delegata Laura Musazzo. «Dopo aver sottoscritto con la Fis un accordo di partnerariato - aggiunge l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino - Vercelli vuole diventare sempre più città della scherma. per questo, quando si è presentata l'occasione, abbiamo dato il massimo supporto possibile.

Gli iscritti sono oltre 1200: giovani under 17 e under 20 provenienti dal Nord che si affronteranno per conquistare l'accesso alle fasi finali dei Campionati Italiani di categoria. Rispetto alla prima prova, disputata a Trento nel mese di novembre, questa si presenta più impegnativa, perché in seguito all'annullamento delle prove regionali, la Federscherma ha autorizzato l'accesso e la partecipazione di tutti i tiratori direttamente alle prove zonali.

Al centro Vercelli Fiere verranno allestite 22 pedane, dove, a partire da giovedì, si misureranno gli atleti: ogni giorno saranno in gara circa 300 atleti sottoposti a rigidi protocolli anti contagio. Per motivi di sicurezza sanitaria non sarà ammesso il pubblico; gli atleti avranno sedie assegnate, l'obbligo di green pass rafforzato e di mascherina Ffp2. Inoltre, al termine della prova, la tradizionale stretta di mano sarà sostituta da un tocco di lama.

«Sono misure rigide che facciamo rispettare scrupolosamente - spiega il maestro Massimo Zenga Germano -. Ma finora, seguendo questi protocolli, non abbiamo mai avuto un caso di positività post gara».

Ovviamente c'è molta attesa anche per le prove degli atleti di casa: saranno 26 i giovani in gara e le aspettative sono elevate: «A Trento - sottolinea il maestro Adalberto «Dago» Tassinari - Eleonora Orso ha vinto la prova tra le cadette; tra i maschi nella stessa categoria abbiamo conquistato due finali con Filippo Checco ed Elia Galli, mentre nella categoria giovani abbiamo piazzato due spadisti e due spadiste nei sedicesimi».

La prova vercellese sarà anche una delle ultime per la qualificazione agli Europei di Novisad: dunque, anche da un punto di vista tecnico le aspettative sono decisamente elevate.