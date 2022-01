Mister Punset: "Abbiamo giocato una partita di grandissimo livello contro la squadra più forte"

Nel post match fra Engas Hockey Vercelli e GSH Trissino, vinto dalla capolista veneta per 5 a 7, nello staff della squadra vercellese risuona un aggettivo: orgogliosi. Sì, perché la prestazione dei ragazzi di mister Sergi Punset è stata davvero degna di questo stato d’animo, vista l'ostinazione e la caratura di gioco messi in pista contro la compagine dominatrice della A1.

Iniziamo proprio dalla disamina dell’allenatore catalano: “Abbiamo giocato una partita di grandissimo livello contro la squadra più forte del campionato. Sicuramente, anche Alessandro Bertolucci (allenatore del Trissino, ndr) confermerà che questo, fin qui, è stato il match più difficile per loro in stagione. Sono contento ed orgoglioso dei miei giocatori, perché hanno disputato una gara spettacolare. Però abbiamo perso e commesso errori che avremmo dovuto evitare. Eppure, è anche vero che il punteggio finale non rispecchia totalmente la realtà, dato che Trissino ha segnato il settimo gol negli ultimi secondi con noi che, rischiando il tutto per tutto, giocavamo con cinque uomini di movimento. Vercelli può essere contenta perché abbiamo avuto chance di vincere e siamo stati in partita sino alla fine. Questa della testa del campionato attualmente non è la nostra guerra, ma come abbiamo combattuto oggi ci sarà utile in futuro.”

HV, oltretutto, era alle prese con un’assenza importante: quella di Nico Ojeda, infortunatosi durante la settimana in allenamento. Punset: “Si è trattato- di un’assenza importante per noi, visto che parliamo di un titolare indiscutibile. Non lo possiamo dire con certezza ma magari la gara avrebbe potuto essere un poco diversa. Sono contentissimo dei miei giocatori che hanno messo a servizio della squadra il loro lavoro per sopperire all'assenza di Nico. Lo hanno fatto molto bene: Brusa oggi ha giocato ad un livello altissimo e anche Maniero.” Dentro un quadro di cuore e generosità del collettivo, il tallone d’Achille è sempre uno, lo stesso da tempo: la poca resa sui tiri diretti. “Sicuramente è quello che ci sta riuscendo peggio in tutta la stagione: la nostra percentuale è bassissima e non può continuare così perché si tratta di un elemento che può fare la differenza nei match. Continueremo a lavorarci.”

Passiamo alle valutazioni di Davide Costanzo, dirigente di HV: “Innanzitutto faccio i complimenti ai miei ragazzi che sono stati fantastici, sono orgoglioso di ognuno di loro. Purtroppo questa sera ci mancava Ojeda che per noi è molto importante, ma i nostri hanno giocato una partita strepitosa, tanto da mettere paura al Trissino. Dico la verità: sono un po’ deluso da certi atteggiamenti avuti dai nostri avversari stasera. Io ho giocato con i campioni e hanno modi diversi e sono orgoglioso di averlo fatto nell’hockey precedente a questo.” Il riferimento è ad alcuni episodi, come una steccata sulla mano subita da Tataranni e non sanzionata in alcun modo. “Non parlo mai degli arbitri e non lo farò nemmeno ora, bisogna rispettare la scelte da loro compiute anche quando non le condividiamo.” Costanzo continua la sua analisi: “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto: ce lo saremmo meritato per quanto messo in pista”. Una battuta alla classifica che è da valutare con sguardo d’insieme: “Nelle prime due partite abbiamo incontrato Forte dei Marmi e Trissino, le due corazzate del campionato e ci mancano ancora due match da recuperare del girone d’andata. Per il prosieguo della stagione sono positivo perché vedo come si allenano i ragazzi, la voglia che hanno e come il nostro staff tecnico è preparato. Il campionato è ancora lungo, spero di far divertire il pubblico che anche stasera è stato fantastico, il sesto uomo in campo. Un tifoso che vede una squadra dare dare tutto, anche se un po’ deluso dal risultato, apprezza ed è comunque contento.”