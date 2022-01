Lerda: «Vittoria meritata, i ragazzi lavorano bene»

«Oggi molto bene, abbiamo interpretato molto bene la gara, siamo partiti forti e aggressivi. Siamo passati subito in vantaggio con un gran gol di Comi e poi abbiamo replicato con Della Morte, tenendo sempre il baricentro molto alto: questo per me è molto importante» dichiara, a margine della vittoria contro la Juventus U23 Mister Lerda. Il tecnico della Pro Vercelli poi prosegue: «Mi spiace solo perché potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0, c’era un rigore incredibile che hanno visto tutti che non è stato fischiato, poi invece la partita è stata aperta fino alla fine, siamo anche andati in inferiorità numerica per il doppio giallo. Sono comunque molto contento dei ragazzi perché stanno lavorando bene, una vittoria meritata».

Oggi un nuovo modulo?: «I moduli sono importanti ma quello che conta è come vengono applicati, abbiamo il nostro modo di giocare a calcio, non mi interessa il passato. I ragazzi stanno lavorando bene in settimana e questo è molto importante, mi dispiace perché abbiamo subito quattro gialli e avevamo più giocatori in diffida, speriamo che Bunino non abbia subito un infortunio serio, perché sta facendo bene».

Come giudica queste prime gare?: «Io con il mio staff abbiamo lavorato molto sull’applicazione, l’atteggiamento, i ragazzi avevano bisogno di risultati. Conta molto come si lavora, a volte le parole non bastano. Il risultato è la medicina migliore: quanto passi un periodo non positivo viene a mancare la fiducia, invece adesso stiamo bene anche mentalmente».

Manca il centrocampista?: «Sul mercato bisogna parlare con il direttore Casella, io mi occupo di quanto succede sul campo: ne parlo ma è poi la società che decide tenendo conto delle situazioni. È la società che decide, non io. Valuteremo, ma le decisioni le prenderanno loro».

Oggi più aggressivi?: «Non ricordo azioni salienti della Juventus,: sia nel primo che nel secondo tempo. Con un uomo in meno abbiamo dovuto cambiare atteggiamento, non potevamo più aggredire alti, nonostante questo non abbiamo mai subito».

Comi e Della Morte hanno fatto bene?: «Oggi tutti han fatto bene, anche in difesa e a centrocampo, abbiamo avuto coraggio: ha fatto bene tutta la squadra. Da quando sono qui abbiamo sempre avuto un buon atteggiamento, poi chiaramente ci sono anche gli avversari. Io dico alla squadra che sono gli altri che ci devono battere».

Non subire gol è importante?: «Non subire gol è importante, è una questione di equilibrio: abbiamo portato una metodologia di lavoro che tiene la palla lontana dalla porta. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo, in 4 partite che abbiamo disputato abbiamo beccato un gol solo con il Mantova (che non ho mai visto/capito per via della nebbia). Abbiamo sempre un atteggiamento molto propositivo».

Come valuta Panico?: «Panico è qui da tre giorni ma ha giocato spesso a Castellamare, ha la condizione per scendere in campo, chiaramente non ha ancora certi automatismi. So di poterci puntare sia per qualità che per condizione fisica».

A commentare la gara è stato anche l’eroe di giornata Gianmario Comi. Gol importante e che ha valore diverso?: «Sicuramente un gol importante, arrivavo da un mese e mezzo in cui ho avuto problemi fisici e Covid. Ho dato tutto me stesso per riuscire ad essere in campo nelle migliori condizioni nel più breve tempo possibile. È un gol importante dopo un periodo non felicissimo. Sono molto contento sia per il gol che per i tre punti.

Cos’è cambiato con il nuovo allenatore?: «Ci tengo a ringraziare comunque Scienza perché ho grandissima stima in lui, credo che quando si cambia allenatore è sempre una sconfitta per tutti. Il cambio comunque ci ha dato qualcosa, intensità e coraggio si vedono in campo ed è un bene per tutti: siamo contenti che stiamo facendo risultato, siamo molto aggressivi e il fatto che riusciamo a non prendere gol è un bene per tutti».

La squadra offensiva?: «Questo atteggiamento ce lo sta trasmettendo il mister dal primo giorno che è arrivato, lavoriamo tanto sull’attenzione e la concentrazione, è frutto del lavoro quotidiano».

Il vostro obiettivo?: «Conosco molto bene questo campionato, non bisogna mai mollare: bastano due partite per cambiare la classifica. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare partita per partita, è questa la mentalità che dobbiamo avere: non lasciare niente al caso».

L’episodio del rigore?: «Il rigore è stato un episodio eclatante, ma come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri. Certo chiudere sul 3-0 avrebbe svoltato il secondo tempo, si potevano sprecare meno energie. Poi le partite si basano sugli episodi: detto questo sono contento per il gol e per la vittoria. Per me è un gol molto importante, mi sono baciato anche il tatuaggio che mi sono fatto da giovane che solamente chi mi conosce sa che valore ha per me».