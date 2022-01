Due gol in 2 minuti: Juve al tappeto dopo 45'

Pro Vercelli-Juventus Under 23 2-0

Marcatori: Comi (Pvc) al 5'; Della Morte (Pvc) al 7';

PRO VERCELLI: Valentini; Auriletto, Masi, Cristini; Bruzzaniti, Emmanuello, Vitale, Crialese; Della Morte, Comi, Bunino (Panico dal 41').

A disposizione: Rizzo M., Minelli, Rolando, Belardinelli, Louati, Clemente, Rizzo L., Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto, Panico. All. Lerda.

JUVENTUS U23: Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Zuelli, Miretti, Sersanti (Sekulov dal 36'); Soulé, Brighenti, Iocolano.

A disposizione: Raina, Scaglia, Stramaccioni, Riccio, Sekulov, Compagnon, De Marino, Palumbo, Barbieri, Cudrig, Boloca, Cerri. All. Zauli.

Arbitra l'incontro Zanotti della sezione di Rimini

Ammoniti: Lerda, Vitale della Pro Vercelli;

PRIMO TEMPO

Siamo al 5'. Cross dalla sinistra di Vitale, gol di rapina di Comi che, appostato sul secondo palo, riesce a mettere dentro con una grande coordinazione.

Settimo minuto. Grande azione di percussione di Bunino sulla sinistra, palla in mezzo per Della Morte, sforbiciata e gol: 2 a 0, due gol in due minuti. Juve al tappeto.

In entrambe le azioni, prezioso il lavoro di Bunino che svaria e crea spazi e tiene la squadra alta. Azzeccata la mossa di Lerda di schierare la coppia Bunino-Comi.

Pressing della Pro Vercelli a tutto campo, la Juventus stenta.

20': Bunino, stratto tra due avversari, spara in porta; tiro deviato in corner.

21': replica la Juventus con una girata di Miretti, di poco a lato.

26': azione da applausi di Soulé che sguscia via e cerca di sorprendere Valentini, palla a lato...

28': sberla di Emmanuello, Israel ribatte, Comi e Bunino si ostacolano a vicenda, Israel stende Comi ma l'arbitro fa finta di niente. Lerda ha qualcosa da ridire, l'arbitro lo ammonisce.

31': tiro di Iocolano, murato: bene i tre centrali, ben supportati dai due esterni e dai due centrocampisti.

36': cambio Juve, esce Sersanti, entra Sekulov. Bunino infortunato, dovrebbe uscire e sarebbe un peccato. Quella di oggi è forse la sua miglior presentazione con la maglia della Pro.

41': Lerda fa esordire Panico, che – tra gli applausi - entra al posto di Bunino.

Quattro di recupero.