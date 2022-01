Covid, sostegno ad Amnesty che chiede misure proporzionate e non discriminatorie

Sostegno ad Amnesty International Italia e alla sua richiesta, resa pubblica il 14 gennaio scorso, di “ancorare i propri interventi (in materia covid, ndr) ai principi di legalità, legittimità, necessità, proporzionalità e non discriminazione” e a informare qualsiasi politica di salute pubblica “sull’evidenza scientifica più aggiornata e verificabile, motivata da comprovate ragioni oggettive e accompagnata da metodi di comunicazione chiari e trasparenti”,

A presentare un nuovo ordine del giorno relativo al virus e alle misure che vengono messe in atto per contrastarlo, sono i consiglieri di Fratelli d'Italia Martina Miazzone, Simone Biglietti Zaccone, Tullia Babudro e Donatella Demichelis.

«Lo stato di emergenza nazionale in vigore in Italia da quasi due anni - scrivono i firmatari del documento -, recentemente prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 221/2021, non è previsto dalla Costituzione ma trova fondamento giuridico nel decreto legislativo 1/2018, in cui si prevede che il Consiglio dei Ministri possa deliberare lo stato di emergenza di rilevanza nazionale al verificarsi di determinati eventi, in deroga a qualsiasi disposizione vigente. Considerato che Amnesty International Italia sollecita il Governo a riconsiderare attentamente se prorogare la misura oltre il 31 marzo 2022, in quanto tutte le misure di carattere emergenziale devono rispondere ai principi di necessità, temporaneità e proporzionalità e che sollecita le autorità italiane – in primis il Governo, l’Aifa, l’Istituto superiore di sanità e la Protezione civile – a promuovere forme di comunicazione chiare e inclusive per garantire alla popolazione l’adozione di comportamenti responsabili per la tutela dell’incolumità collettiva e seguire le linee guida di salute pubblica, invitiamo il Sindaco di Vercelli a porre in essere ogni tipo di atto amministrativo e politico di propria competenza, anche interloquendo con la Regione Piemonte e con il governo nazionale, affinché – come sottolinea Amnesty International – siano poste in essere misure di contrasto al virus Sars-Cov-2 che rispettino “i principi di legalità, legittimità, necessità”».

In particolare, i consiglieri comunali chiedono che sia favorita “la possibilità di accedere ai vaccini Covid-19 per tutte le persone, indipendentemente da chi siano e da dove vivano” perché questo rappresenta un modo importante per proteggere il diritto alla salute delle persone e garantire la protezione dal Covid-19. Inoltre chiedono che tutte le persone possano avere accesso a informazioni accurate, tempestive e accessibili […] in modo che gli individui possano prendere decisioni informate sulla propria salute; che non si avallino “mandati di vaccinazione obbligatoria generalizzati” esortando lo Stato “a considerare qualsiasi requisito di vaccinazione obbligatoria solo come ultima risorsa e se questi sono strettamente in linea con gli standard internazionali sui diritti umani”.

Inoltre i consiglieri comunali chiedono che “il Green Pass rafforzato recentemente approvato” si configuri come un “dispositivo limitato nel tempo” e che il governo nazionale continui “a garantire che l’intera popolazione possa godere dei suoi diritti fondamentali, come il diritto all’istruzione, al lavoro e alle cure, con particolare attenzione ai pazienti non-Covid che hanno bisogno di interventi urgenti e non devono essere penalizzati”, che siano previste misure alternative – come l’uso di dispositivi di protezione e di test Covid-19 – per permettere anche alla popolazione non vaccinata (così come, peraltro, previsto anche dal Regolamento UE 2021/953) di continuare a svolgere il proprio lavoro e di utilizzare i mezzi di trasporto, senza discriminazioni; che non venga compresso o limitato il diritto a manifestare pacificamente forme di dissenso e a garantire il diritto di cronaca degli operatori e delle operatrici dell’informazione, denunciando ogni atto di aggressione o violenza ingiustificata nei loro confronti.