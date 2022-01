La domanda e l'offerta di lavoro nel settore del retail

Se si cerca personale da inserire in un punto vendita, la scelta dei candidati e delle candidate è di fondamentale importanza. È importante che chi lavora in un esercizio commerciale sappia che i clienti sono la linfa del negozio stesso, che vanno approcciati nel migliore dei modi se non addirittura viziati e coccolati per far sì che tornino di nuovo e che diventino degli “ospiti” affezionati.

Quando si tratta di assumere nuove commesse può quindi essere utile sfruttare i servizi offerti da professionisti della selezione delle risorse umane, come i recruiter dell’agenzia per il lavoro Jobtech. A essa fa capo proprio il portale specializzato commesse.it, un vero e proprio punto di incontro tra la domanda e l’offerta di impieghi per il mondo del retail. Sulla piattaforma si possono infatti consultare annunci di lavoro aggiornati per cassieri, commesse, store manager e simili. Parallelamente, selezionatori esperti sono a disposizione dei datori di lavoro alla ricerca di nuovi talenti da inserire presso i propri punti vendita.

Per diventare professionisti e fare carriera nel settore sono richieste competenze e abilità che consentono di svolgere il lavoro garantendo eccellenti livelli di qualità. Alcune doti, che possiamo definire innate, fanno parte del bagaglio personale di ogni candidato e includono la pazienza, la propensione al dialogo con il pubblico, la cortesia e la gentilezza.

La formazione e la pratica acquisita nel tempo costituiscono invece un plus per chi vuole crescere e fare carriera nel campo delle vendite, arrivando a ricoprire ruoli di maggiore responsabilità come quello di responsabile di negozio o di capo reparto all’interno dei punti vendita. Accogliere i clienti, mostrare i prodotti e i servizi offerti e mantenere l’ordine nel negozio sono le mansioni base di chi lavora come commessa.

Via via che si cresce di livello la rilevanza e la quantità dei compiti da svolgere aumenta infatti sensibilmente. Con essa cresce però anche l’entità della retribuzione. Se una commessa esperta percepisce in media tra i 1200 e i 1300 euro al mese, lo stipendio netto mensile di un responsabile di punto vendita può arrivare fino a circa 2mila euro. I livelli di retribuzione possono infine essere più elevati nelle grandi città dove il costo della vita è in genere maggiore, e presso i punti vendita di marchi del settore luxury.