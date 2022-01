La legge della capolista vige anche al Palapregnolato: Trissino batte HV per 5-7.

Al Palapregnolato stasera è andato in scena il grande hockey: la capolista GSH Trissino, che finora ha sempre vinto in questo campionato, ha battuto Engas Hockey Vercelli per per 5-7 al termine di una partita spettacolare, tirata, bellissima. HV ha tenuto testa ai veneti e il risultato è stato in bilico fino alla fine del match. Nonostante la sconfitta finale, è giusto sottolineare la prestazione solida, orgogliosa ed arcigna dei nerogialloverdi che dimostra e conferma il suo livello, in grado di far sudare la squadra dominatrice di Serie A1. I rimpianti hanno sempre lo stesso segno: i tiri ad uno, stasera due quelli non realizzati. Da segnalare la tripletta di capitan Tataranni, composta di reti pregevolissime. Ora HV è sesta in classifica con 21 punti; prossimo turno: mercoledì 2 febbraio in trasferta contro Amatori Wasken Lodi.

1°tempo: la partita si sblocca dopo soli 56 secondi a favore dei vercellesi, grazie ad un contropiede condotto sul binario Brusa - Moyano, con l’argentino che infila Zampoli sulla destra. A seguire, una diagonale di Tataranni e un tentativo di Joao Pedro Garcia. I ritmi sono indiavolati, scanditi dalle urla dei tifosi presenti al Palapregnolato pieno, come da normativa governativa, al 35% della propria capienza. Cocco è molto pericoloso con una conclusione sotto porta, Verona ben risponde. Proprio a lui viene annullata una rete, a causa della stecca tenuta troppo alta, ma si tratta di un appuntamento con il pareggio solo rimandato, poco dopo, infatti, sempre Giulio Cocco segna al termine di una bella azione, corale e coriacea, del Trissino. A seguire, iniziativa di pregio targata Moyano- Tataranni. Maniero rileva Brusa. Subito dopo, Joao Pedro Garcia viene sanzionato con un cartellino blu per un brutto colpo rifilato a Moyano. Tataranni si incarica del tiro diretto ma manda alta la pallina dopo una serie di finte. Si resta sul 1-1. Durante il power play vercellese, il Trissino fa possesso palla costringendo i padroni di casa a gravarsi di falli. Tataranni cerca il taglio per Moyano e poi, lo stesso argentino tira dalla sinistra. Mentre i tre minuti di superiorità numerica stanno scadendo, HV colpisce un doppio palo con Maniero, a Zampoli battuto. Esce Tataranni ed entra Mattugini. Zucchetti ha una grande chance, ma la pallina termina a lato. Proprio il numero 84 vercellese commette fallo su Malagoli e viene sanzionato con un c artellino blu . Cocco batte il tiro ad uno e insacca sulla destra il vantaggio per i suoi. Mancano 10 minuti al termine della frazione e siamo sull’ 1-2. Gavioli ci prova dalla media distanza, ma trova pronto Verona. Brusa, che ha rilevato Zucchetti, conduce un veloce contropiede servendo Maniero, Zampoli para. Poco dopo, il Trissino allunga con Malagoli che prima tira altro, poi passa dietro la porta di Verona e riconvergendo verso l’interno dell’area, realizza il terzo gol per i veneti. A stretto giro, Mattugini viene atterrato da Gavioli in area: rigore per l’Engas . Tataranni batte il penalty con precisione, accorciando le distanze: 2-3. Esce Maniero, rientra Moyano. Verona si supera su Faccin, negandogli la rete, nonostante gli fosse davanti da solo. Anche HV ha una netta occasione con Brusa. I padroni di casa, quando mancano soli 39 secondi alla sirena di metà gara, pareggiano con una gran rete di Tataranni che, servito da Moyano, segna da posizione difficile. Si va a riposo sul 3-3. Conto dei falli: Vercelli 8, Trissino 4.

2°tempo : Pronti via, tre occasioni: due per l’Engas con Zucchetti e Brusa, una per Ipinazar. Le azioni sono innumerevoli da subito, con un tasso d’intensità enorme. Zucchetti chiude benissimo su una conclusione insidiosissima di Cocco. Subito dopo, sempre Cocco coglie una traversa per il Trissino. Il Vercelli, con Moyano, commette il decimo fallo di squadra : proprio Cocco si intesta la battuta del tiro diretto, provando ad ubriacare Verona con molte e veloci finte, ma l'estremo difensore para, salvando il pareggio. Poco dopo, Moyano viene sanzionato con un cartellino blu per un fallo su Gavioli mentre era lanciato a rete. Malagoli batte il tiro ad uno, ma Verona, di nuovo para. Subito dopo, il Trissino capitalizza il power play con lo stesso Malagoli che rimedia all’errore precedente, deviando sotto rete per il 3-4. Poi, il Trissino imbastisce un’azione molto prolungata che frutta la propria quinta rete ad opera di Ipinazar. HV non si dà per vinto: Brusa recupera palla dalla sua area e serve Tataranni che beffa Zampoli infilando nell’angolino a sinistra, 4-5. A stretto giro, la capolista si riporta avanti di due reti: Bars segna con un no look. Zucchetti ci prova con una bordata tesa da lontano, Zampoli para. HV continua a non demordere portandosi sotto di una sola rete con una splendida iniziativa personale di Brusa che ruba palla a centro campo, parte in velocità e segna con un tracciante angolato dalla media distanza il 5-6. Quando mancano tre minuti alla fine del match, il Trissino commette il decimo fallo di squadra. Moyano va a battere il tiro ad uno, ma Zampoli gli chiude lo specchio della porta, impedendo al Vercelli di pareggiare. Negli ultimi 55 secondi, HV prova il tutto per tutto, facendo uscire Verona e giocando con 5 uomini di movimento, ma venendo infilato da Joao Pedro Garcia. Mattia Verona viene sanzionato con cartellino blu . Entra Ferruccio Pasciullo. La partita termina 5-7.

Tabellino:

Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Tataranni (C), Zucchetti, Brusa, Moyano, Ojeda, Sisti, Mattugini, Maniero, Pasciullo. Allenatore : Sergi Punset GSH Trissino : Zampoli fra i pali, Joao Pedro Garcia (C), Faccin, Malagoli, Cocco, Bars, Gavioli, Garcia, Ipinazar, Zen. Allenatore : Alessandro Bertolucci.

Arbitri: Daniele Moretti di Sarzana, Simone Brambilla di Agrate

Reti : 1°Tempo: 24’04 Moyano (HV) 1-0; 17’25 Cocco (GSH Trissino) 1-1; 10’42 Cocco (GSH Trissino) 2-1; 6’43 Malagoli (GSH Trissino) 3-1; 4’49 Tataranni (HV), R 3-2; 0’39” Tataranni (HV) 3-3 2°Tempo: 13’10 Malagoli (GSH Trissino) 3-4; 11’49 Ipinazar (GSH Trissino) 3-5; 9’33 Tataranni (HV) 4-5; 8’31 Bars (GSH Trissino) 4-6; 5’03 Brusa (HV) 5-6; 0’33 Joao Pedro Garcia (GSH Trissino) 5-7

Cartellini blu: 1°T: 14’51 Joao Pedro Garcia (GSH Trissino); 10’42 Zucchetti (HV); 2°T: 13’28 Moyano (HV); 0’33 Verona (HV)