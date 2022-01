Lerda: Non concedere nulla agli avversari

Partita delicata, domani al Piola, contro la Juventus Under 23 (che ha tesserato Iocolano). La parola a mister Lerda.

La squadra sta bene, concentrata. Abbiamo fatto due tre giorni con la testa giusta per questa partita non facile, ma di facile non c'è niente, in tutti i campionati, non solo in questo. Incontramo una squadra che ha giovani di belle speranze, una squadra di qualità, tanti tecniche quanto atletiche. Faremo del nostro meglio.

La Juventu Under 23 cercherà di superare la Pro Vercelli giocando ad alti ritmi...

Vorrei fosse la mia squadra a dettarli, non subirli. Dobbiamo rispettare gli avversari, ma al tempo stessoi far leva sulle noistre capacità, che non sono poche. Ai ragazzi dico che non dobbiamo fare regali, insomma: non concedere nulla agli avversari.

A Lecco si è vista una buona Pro. In tutti i reparti. Forse è mancata la spinta sulle fasce.

A Lecco la squadra ha fatto bene. Ho avuto la risposte che cercavo. Poco gioco sulle fasce? Dipende anche dagli avversari. Noi avendo tre giocatori davanti, se non è uno di questi tre che va in fascia, creando così anche la superiorità numerica, abbiamo un solo giocatore sull'esterno. Al momento non è una pecca, ho bisogno di maggiori riscontri.

Tutti a disposizione?

Belardinelli è arrivato, siamo al completo. Sta bene, ma gli manca l'intensità della partita. Stessa cosa per Macchioni. Da quando sono qui non ho mai potuto allenarsi con continuità... Abbiamo quattro cinque giocatori (compresi i nuovi, Panico e Minelli) che devono insersi.