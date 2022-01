«"Noi di Centro": un antidoto a populismo e demagogia»

Riceviamo e pubblichiamo.

Ricostruire un centro politico a livello nazionale e a livello piemontese. Questo è la priorità di ‘Noi Di Centro’, il partito guidato dal Clemente Mastella e Giorgio Merlo è nato per aggregare tutte le forze centriste in un unico progetto politico. Un luogo politico da troppo tempo senza una rappresentanza adeguata nelle varie istituzioni locali e nazionali. Che è una delle ragioni, questa, anche del crescente astensionismo elettorale. Una forza di centro che sia in grado di intercettare pezzi di società, mondi vitali, categorie professionali e interessi sociali oggi allo sbando e che non si riconoscono più nella contrapposizione frontale tra una sinistra sempre più massimalista alleata con il populismo dei 5 stelle e una destra ancora troppo condizionata dal sovranismo. Insomma, un ‘centro’ politico, culturale e programmatico, a partire dal Piemonte, che sappia anche recuperare quella tradizione centrista, democratica e riformista che ha caratterizzato per molti anni la buona amministrazione a livello locale e il buon governo a livello nazionale. Una tradizione che non è uno sguardo verso il passato ma, al contrario, un serio e credibile investimento verso il futuro abbandonando definitivamente quella moda populista, demagogica e anti politica che ha creato seri danni alla nostra democrazia e alle stesse istituzioni democratiche. ‘Noi Di Centro’ lavora solo per quest’obiettivo. Con la valorizzazione di una classe dirigente locale e per ridare slancio e vigore alla politica dopo anni di propaganda anti politica spicciola, ridicola e grottesca.