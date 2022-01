Varallo, tutto esaurito per l'open night vaccini

Tutto esaurito per le 300 dosi messe a disposizione su prenotazione per l'open night vaccinale in corso alla Casa della Salute di Varallo.

Il sindaco e presidente della Provincia Botta ha aggiunto: «Ringrazio l’Asl per tutto l’impegno e lo sforzo che sta mettendo in campo per la campagna vaccinale». E ha ricordato: «Da lunedì il Piemonte passa in zona arancione, pertanto senza green pass sarà impossibile uscire dal proprio Comune di residenza se non per comprovati motivi di lavoro, urgenza e salute. Per i vaccinati non cambia nulla, in tal senso la vaccinazione è ancora più importante e invito tutti ad aderire alla campagna, nell’interesse della collettività, ma anche del proprio».