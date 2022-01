Assicurazione auto: quando attivare la clausola “Rinuncia alla rivalsa”

L’istituto della rivalsa nel campo assicurativo è un elemento del diritto delle assicurazioni assolutamente interessante quanto scarsamente visionato dai clienti ordinari quando essi siano alla ricerca di un contratto di assicurazione auto senza particolari pretese.

Fatto salvo casi specifici in cui il guidatore abbia un interesse personale per studiare questa fattispecie e, quindi, per richiedere alla propria agenzia assicurativa ulteriori spiegazioni circa le postille regolanti la rivalsa nel proprio contratto, non circolano molte informazioni su questo argomento.



Non per mancanza di fonti, ce ne sono molteplici, ma perché non è al primo posto delle questioni che un guidatore si pone quand’egli sta visionando delle offerte.

D’altro canto la società che eroga servizi assicurativi ha, chiaramente, il massimo interesse a garantire i clienti assicurati dai danni provocati per fatto imputabile ai guidatori medesimi come da contratto sottoscritto per legge.

Su questa base di mercato si è consolidata, sin dai primissimi anni di vita, tutta la dottrina del diritto destinato all’assicurazione auto.

A partire dalla legge istitutiva l’obbligo di RC Auto si è giunti ad una vera e propria gara per istituire le migliori offerte in termini fattuali.

Il fatto che viene più temuto da un guidatore, però, rimane proprio il famoso danno per colpa grave e dolo eventuale, se non per colpa cosciente: ultimo e più dibattuto concetto giuridico inerente alla dottrina del nesso di causa-effetto.

Ecco perché è necessario che il guidatore sia in grado di leggere il contratto, esplicarlo, comprenderne la ratio qualora sia richiesta una conoscenza più approfondita di istituti come la rivalsa.

Occorre una descrizione della rivalsa per capirne la ratio che è, fondamentalmente, la tutela delle assicurazioni automobilistiche dai comportamenti fuori controllo e illegali tenuti dagli automobilisti, quindi in casi estremi.

Un esempio classico della possibilità concreta di vedersi applicata la rivalsa è l’incidente causato dall’automobilista con un grado di colpa cosciente, quindi una colpa grave oppure una colpa che non è alla base del comportamento ordinario dell’automobilista il quale, per suo fatto certificato e verificato, si troverà obbligato a pagare una cifra che l’assicurazione coprirà come da contratto, ma con il concreto obbligo di risarcimento totale o parziale della stessa cifra sborsata verso l’istituto assicurativo.

Ciò che è successo è semplicemente lo sviluppo della clausola chiamata “rivalsa” disciplinata dal Codice Assicurativo, la ben nota sezione del Codice Civile dedicata alle normative assicurative italiane.

Il Codice Civile nella parte dedicata alle Assicurazioni all’art 144 comma 2 definirà in tal guisa la “rivalsa”: “in caso di incidente, se viene riscontrata la cattiva condotta dell’assicurato responsabile del danno, la compagnia assicurativa ha diritto di rivalsa. Dopo aver liquidato i danni causati a terzi, l’assicurazione ha diritto di richiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata”.

Esempio classico e specificato, molto di regola, è la rivalsa nel caso di un sinistro causato in stato di ebbrezza.

Esistono però delle eccezioni, menzionate nei contratti, nel senso che la rivalsa può essere esclusa con una clausola espressa, chiaramente con un premio assicurativo gradualmente maggiorato a seconda della situazione personale del guidatore e, quindi, del concetto chiamato “rischio assicurativo”.

Tutto ciò è abbastanza semplice da spiegare ma, nella realtà, richiede un contratto assicurativo trasparente ed esplicato con correttezza e chiarezza poiché il guidatore deve poter scegliere se avvalersi o meno della “rinuncia alla rivalsa”.

Parimenti, lo stesso guidatore deve conoscere le postille che definiscano l’avvalersi della rivalsa da parte della propria Compagnia Assicurativa per capire se sussista o meno la convenienza di firmare un contratto con allegata la possibilità della rivalsa. Occorre ricordare che l’Assicurazione può garantire il suo guidatore sia per ragioni di anagrafe del guidatore medesimo, a fronte di un generico aumento di cifra del premio, sia per la sottoscrizione di contratti ad hoc che, parimenti, richiederebbero dei costi suppletivi.

Ciò valga per la classica guida in stato di alterazione alcoolica certificata al momento dell’incidente ma anche per altri comportamenti tipici di una condotta irregolare e quindi non inerenti ad un concetto di colpa casuale e fortuita per quanto colpevole.

ConTe.it dà molta importanza alla possibilità di informare, tramite la propria interfaccia web, con la massima trasparenza circa la possibilità di contratti di assicurazione auto che inseriscano le informazioni più chiare ed adatte alla comprensione dei testi allegati.

In tutti i casi la parola d’ordine è la semplificazione dell’interfaccia di rete e della modulistica contrattuale ad esso associata perché la vera scelta consapevole deriva dalla conoscenza delle possibilità contrattuali.