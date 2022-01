«Gilardino, un punto di riferimento per tutti noi musicisti»

Riceviamo e pubblichiamo.

Il compianto maestro Angelo Gilardino è stato, senza ombra di dubbio, un fermo riferimento per tutti i musicisti della città di Vercelli e non solo.

L’Istituzione Scuola Comunale di Musica Vallotti ha avuto il grande privilegio di poterlo annoverare tra i propri docenti in occasione del corso di perfezionamento e delle diverse masterclasses che il maestro ha tenuto, nel corso degli anni, presso la scuola di musica cittadina, richiamando studenti da tutto il territorio nazionale.

Divulgatore di cultura senza steccati di ambito, mai stanco di conoscere senza pregiudizi o superficialità, musicista e compositore eccelso, persona dalla profonda umanità, ha incarnato per tutti la figura ideale del "Maestro".

Lo ringraziamo per averci fatto da guida ed esempio e metteremo tutto il nostro impegno per far si che la sua figura e la sua musica possano continuare a ricevere i riconoscimenti e le onorificenze che meritano.