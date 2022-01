Domenica open day vaccini a Borgosesia

Open day vaccini, domenica 23 gennaio a Borgosesia. L’Asl Vc promuove un appuntamento per la somministrazione di 300 dosi con accesso diretto, in aggiunta a quelle programmate per le persone già prenotate per quella data. Le somministrazioni verranno effettuate sino all’esaurimento delle dosi disponibili.

L’open day si terrà al Teatro Pro loco di Borgosesia con orario 9,30-12 e 14-18,30.

L’iniziativa è rivolta alle persone dai 12 anni in su, anche a coloro i quali avessero già ricevuto l’sms con appuntamento per una data successiva al 23 gennaio, ma che volessero anticipare la vaccinazione in vista dell’eventuale scadenza del green pass.