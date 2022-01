Pagelle della Pro vista a Lecco

VALENTINI: 6,5

Nessun intervento straordinario, ma tutto quello che fa lo fa bene e soprattutto dà sicurezza al reparto difensivo.

AURILETTO: 6,5

Sempre sul pezzo, mai in affanno.

MASI: 6,5

La solita buona gara. Personalità e tenacia.

CRISTINI: 6,5

Buona prova, come tutto il reparto.

IEZZI: 6

Bene in copertura, meno bene negli affondi in fascia.

CRIALESE: 6

Patisce gli affondi di Giudici, l'attaccante più veloce del Lecco.

EMMANUELLO: 6,5

In crescita. Non spreca una palla.

VITALE: 6

Non male, meglio nella ripresa.

DELLA MORTE: 6

Un solo gran bell'acuto.

ROLANDO: 6

Non trova lo spunto vincente, nonostante l'impegno.

BUNINO: 6,5

Una spina sul fianco della difesa avversaria. Gran fisicità e bravo con la palla al piede.

RIZZO, COMI: 6

BRUZZANITI, SILENZI: n.g.

LERDA: 6,5

Una vittoria e due pareggi con lui alla guida della Pro Vercelli che, di sicuro, sta recuperando morale. La squadra c'è, in tutti i reparti, mancano però gli affondi sulle fasce con relativi cross. Ma non è un problema tattico. È un problema di materiale umano. Un esempio è Bruzzaniti: ha gamba e tecnica, ma stenta a trovare la miglior forma. E ancora: ha recuperato Emmanuello. Che non è poca cosa.